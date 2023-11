Chcą, żeby WHO ogłosiła globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego

Ponad 200 czasopism z całego świata które poświęcone są zdrowiu, opublikowały na swoich łamach artykuł, w którym wzywają światowych przywódców i pracowników służby zdrowia do uznania, iż zmiana klimatu oraz utrata różnorodności biologicznej stanowią jeden nierozdzielny kryzys, z którym niezwłocznie należy się uporać.

Reklama

Reklama

Artykuł opublikowany został między innymi w The BMJ, The Lancet, JAMA, Medical Journal of Australia, East African Medical Journal, National Medical Journal of India i Dubai Medical Journal.

Apel do Światowej Organizacji Zdrowia. "Ogłosić globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego"

Jak można przeczytać w artykule, osobne reagowanie na kryzys klimatyczny i kryzys przyrodniczy – tak, jakby były to dwa oddzielne wyzwania – to „niebezpieczny błąd”. Zdaniem badaczy oba kryzysy bezpośrednio szkodzą zdrowiu. Eksperci dodali także, że najbiedniejsze społeczności często są najbardziej zagrożone.

W artykule zaznaczono, że jednymi z głównych zagrożeń dla zdrowia, które pogłębiają zmiany klimatu, są rosnące temperatury, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie powietrza czy rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Niebezpieczeństwo związane jest także z zanieczyszczeniami wody pitnej – powoduje ono bowiem wzrost liczby chorób przenoszonych przez wodę.