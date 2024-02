W Polsce istnieją obecnie 23 parki narodowe, które zajmują łącznie 329,5 tys. ha czyli nieco ponad 1 proc. powierzchni naszego kraju. To bardzo niewiele. Dla porównania – we Francji parki zajmują 9,5 proc. powierzchni, na Słowacji 7,5 proc., a we Włoszech jest to 5 proc. powierzchni kraju. Procentowy udział powierzchni parków narodowych jest w Polsce trzy razy mniejszy niż średnia europejska.

Jak sugerują wyniki badania z 2019 roku, którego wyniki opublikowane zostały na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich, aż 80 proc. Polaków uważa, że powinno tworzyć się nowe parki i inne obszary ochrony przyrody.