Materiał powstał we współpracy z Veolia

Forum zorganizowały Akademia WSB oraz Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Partnerem wydarzenia była Veolia w Polsce. Radzie Naukowo-Programowej współprzewodniczyli prof. Marek Sitarz, odpowiedzialny za część transportową, oraz dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. Akademii WSB, wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, odpowiedzialny za obszar energetyki.

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Energetyka i transport – wspólne wyzwanie strategiczne

Podczas otwarcia Forum prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB, podkreśliła znaczenie współpracy nauki, biznesu, samorządów i administracji publicznej.

– Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie nie tylko okazją do dyskutowania o zmianach w zakresie transformacji energetycznej i transportu, bo dyskusji odbyło się już bardzo dużo, ale będzie miejscem współdecydowania o tym, co w obszarze tego kluczowego wyzwania strategicznego jesteśmy w stanie zrobić – powiedziała prof. Dacko-Pikiewicz.

– W tej strategii są cztery filary. Pierwszy to sztuczna inteligencja, drugi to cyberbezpieczeństwo, trzeci to transformacja zielonej energii, czwarty – kadry – podkreślił prof. Marek Sitarz. – Dzisiaj właśnie spotkaliśmy się, żeby te dwie strategie połączyć – wskazał, nawiązując do konieczności wspólnego planowania rozwoju transportu i energetyki. Przypomniał przy tym, że opracowane przez około 250 ekspertów założenia strategii rozwoju polskiego transportu, logistyki i spedycji obejmują cztery filary.

Na bezpieczeństwo i odporność systemów transportowo-energetycznych zwrócił szczególną uwagę prof. Krzysztof Zamasz. – Nie możemy zawężać bezpieczeństwa tylko do dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym, ale musimy spojrzeć szerzej, bo bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo transportu. W dobie aktualnej sytuacji geopolitycznej bardzo ważne jest, jak energetyka współpracuje z transportem i jak w sposób systemowy rozwiązujemy problemy związane z potencjalnymi ryzykami. Uważamy, że istnieje bardzo silne powiązanie pomiędzy energetyką a transportem, zwłaszcza w zakresie decentralizacji i zabezpieczenia dostaw energii na potrzeby transportu – podkreślił prof. Zamasz.

Wskazał również na potrzebę zapewnienia alternatywnych źródeł zasilania, które pozwolą utrzymać sprawne funkcjonowanie transportu w sytuacjach kryzysowych.

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Inwestycje publiczne i konkurencyjność polskiej gospodarki

Istotną część Forum poświęcono roli państwa w finansowaniu transformacji oraz jej znaczeniu dla rozwoju krajowego przemysłu.

Wicepremier i minister finansów Andrzej Domański wskazał, że w 2026 roku wydatki na szeroko rozumianą infrastrukturę transportową mają wynieść blisko 100 mld zł, około dwukrotnie więcej niż w 2023 roku. Podkreślał, że rozwój kolei, transportu publicznego i elektromobilności powinien wzmacniać polski przemysł, tworzyć miejsca pracy oraz zwiększać konkurencyjność gospodarki. Zwrócił również uwagę na potrzebę zapewnienia bezpiecznej i przystępnej cenowo energii, inwestycji w sieci i magazyny energii oraz większego zaangażowania kapitału prywatnego. Jako przykład wsparcia krajowych technologii wskazał planowany hub elektromobilności w Jaworznie, z deklarowanym wsparciem blisko 4,5 mld zł z KPO.

Podczas debaty parlamentarnej Mirosław Suchoń akcentował znaczenie suwerenności energetycznej i rozwoju krajowego zaplecza przemysłowego, natomiast Stanisław Lamczyk wskazywał na konieczność lepszego łączenia infrastruktury transportowej z lokalnymi źródłami energii, szczególnie w kontekście elektryfikacji transportu ciężkiego.

W debacie podkreślano, że transformacja powinna ograniczać zależność od importowanych paliw, a jednocześnie tworzyć możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw i technologii.

Foto: PFZT

Miasta wykorzystują lokalne źródła energii. Poznań stawia na odzysk ciepła

Ważną część Forum poświęcono roli samorządów w transformacji energetycznej. Przedstawiciele Warszawy, Poznania, Katowic, Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozmawiali o modernizacji transportu publicznego, ciepłownictwa oraz efektywnym wykorzystaniu lokalnych zasobów energii.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, przedstawił przykłady współpracy miasta z przemysłem i przedsiębiorstwami energetycznymi. Wskazywał na odzysk ciepła z odlewni aluminium Volkswagen Poznań, potencjał wykorzystania energii z centrów danych firmy Beyond, a także projekty odzysku ciepła ze ścieków rozwijane we współpracy Veolii i Aquanetu. Prezydent podkreślał znaczenie odpowiednich regulacji, gotowości do podejmowania innowacyjnych inwestycji i wymiany doświadczeń między samorządami. Z kolei przedstawiciele Katowic zwracali uwagę na możliwości wykorzystania energii z wód kopalnianych i infrastruktury poprzemysłowej.

Dyskusja pokazała, że transformacja miejskich systemów energetycznych może opierać się nie tylko na budowie nowych źródeł, ale również na odzyskiwaniu i efektywnym wykorzystaniu energii już dostępnej w lokalnej gospodarce.

Foto: PFZT

Magazynowanie energii i elektromobilność – nowe możliwości integracji sektorów

Jednym z ważnych tematów Forum była integracja transportu z energetyką, określana jako sector coupling. Eksperci analizowali możliwości wykorzystania samochodów elektrycznych jako mobilnych magazynów energii, które dzięki technologiom dwukierunkowego ładowania mogą wspierać gospodarstwa domowe i system elektroenergetyczny.

Grzegorz Lot, prezes TAURON Polska Energia, wskazywał na znaczenie magazynowania energii, zwiększania autokonsumpcji energii z fotowoltaiki i rozwoju taryf dynamicznych. Dyskutowano także o wykorzystaniu pomp ciepła i inteligentnych systemów zarządzania energią w budynkach.

Uczestnicy podkreślali, że wdrażanie tych rozwiązań wymaga odpowiednich regulacji, sprawniejszych procedur przyłączeniowych i skutecznej współpracy między producentami, dystrybutorami i odbiorcami energii.

Foto: PFZT

Ekonomia i bezpieczeństwo warunkami powodzenia transformacji

Podczas Forum wielokrotnie powracało pytanie o koszty inwestycji i konkurencyjność gospodarki. Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zwracał uwagę na ryzyko zastąpienia zależności od importowanych paliw kopalnych zależnością od technologii produkowanych poza Europą. Michał Fijoł, prezes PLL LOT, wskazywał natomiast na wpływ kosztów regulacji klimatycznych i zrównoważonych paliw lotniczych na konkurencyjność europejskich przewoźników.

Istotnym tematem była również odporność infrastruktury krytycznej. Eksperci podkreślali, że elektryfikacja i cyfryzacja transportu wymagają niezawodnych dostaw energii, rezerwowych systemów zasilania oraz skutecznej ochrony przed cyberzagrożeniami.

Foto: PFZT

Od strategii do wdrożenia – potrzebna współpraca

W końcowym podsumowaniu Forum Wojciech Dmochowski, Dyrektor Departamentu Prawnego, Veolia Energia Polska, zwrócił uwagę na potrzebę połączenia dwóch modeli transformacji: odgórnego, w którym administracja wyznacza cele i zapewnia instrumenty wsparcia, oraz oddolnego, opartego na inicjatywach przedsiębiorstw, samorządów i środowiska naukowego.

– Kierunek jest, są rozwiązania, są ludzie. Myślę, że dyskusji o tym, kto powinien być tutaj kluczowy, jeszcze nie rozwiązaliśmy, a może i lepiej, bo może rzeczywiście trzeba po prostu iść dwutorowo – podsumował Wojciech Dmochowski.

Polskie Forum Zielonego Transportu 2026 pokazało, że przyszłość transportu jest nierozerwalnie związana z rozwojem energetyki. Dostęp do bezpiecznej i konkurencyjnej cenowo energii, modernizacja infrastruktury, wykorzystanie lokalnych zasobów oraz współpraca państwa, samorządów, biznesu i nauki będą decydować o powodzeniu transformacji i jej znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Foto: PFZT

O wydarzeniu

Polskie Forum Zielonego Transportu 2026 odbyło się 23–24 listopada 2026 roku w Warsaw Presidential Hotel w Warszawie. Organizatorami wydarzenia były Akademia WSB oraz Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Veolia w Polsce była partnerem wydarzenia. Relacje z wydarzenia można znaleźć tutaj:

Dzień 1 - Polskie Forum Zielonego Transportu 2026

Dzień 2 - Polskie Forum Zielonego Transportu 2026

Materiał powstał we współpracy z Veolia