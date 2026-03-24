Z tego artykułu dowiesz się: Jakie osiągnięcia w redukcji zanieczyszczeń powietrza odnotowuje Warszawa?

Na jakich danych bazuje raport „Breathe Better” i co jest przedmiotem jego analizy?

Czy szybka i znacząca poprawa jakości powietrza w miastach jest osiągalna?

Jakie interwencje i inwestycje przyczyniły się do warszawskiego sukcesu w walce ze smogiem?

Jakie uniwersalne strategie i działania prowadzą do skutecznej redukcji zanieczyszczeń?

Jakie są zdrowotne i społeczne implikacje problemu zanieczyszczenia powietrza?

Nowy raport „Breathe Better: How leading cities have rapidly cut air pollution” pokazuje, że skuteczna walka ze smogiem w miastach jest nie tylko możliwa, ale ale także że może przynosić szybkie i zauważalne efekty. Analiza metropolii, które w latach 2010–2024 znacząco ograniczyły emisję pyłów PM2,5 oraz dwutlenku azotu, wskazuje Warszawę jako jednego z globalnych liderów transformacji jakości powietrza.

Breathe Better: Warszawa europejskim liderem walki ze smogiem

W nowym raporcie przeanalizowano działania podejmowane przez miasta w zakresie poprawy jakości powietrza. Badanie przedstawione w raporcie objęło analizę trendów stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 oraz dwutlenku azotu (NO2) w 99 miastach należących do sieci C40 i Breathe Cities. Wykorzystano w nim ustandaryzowane globalne zbiory danych oparte zarówno na pomiarach satelitarnych, jak i naziemnych stacjach monitoringu. Dzięki temu możliwe było porównanie wyników w czasie oraz pomiędzy różnymi regionami świata.

Autorzy raportu podkreślają, że ich badania wskazują, iż poprawa jakości powietrza w miastach jest możliwa i mierzalna, a do tego relatywnie szybka. Jak wskazują, w ciągu 15 lat niektóre miasta były w stanie ograniczyć poziom zanieczyszczeń nawet o blisko 50 proc. To bardzo dużo.