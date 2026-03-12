Wojna – poza zniszczeniami infrastruktury i zagrożeniem dla ludności cywilnej – ma także bardzo poważne skutki środowiskowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła między innymi przed tzw. „czarnym deszczem” w Iranie. Zjawisko to wystąpiło po atakach na instalacje naftowe, które doprowadziły do pożarów rafinerii i uwolnienia do atmosfery toksycznych związków chemicznych. Według ekspertów opady – zawierające cząstki ropy i dymu – mogą mieć bardzo duży wpływ zarówno na zdrowie ludzi, jak i na stan środowiska naturalnego.

Rzecznik WHO Christian Lindmeier podczas konferencji prasowej w Genewie poinformował, że do organizacji napłynęły liczne doniesienia o opadach deszczu zawierających substancje ropopochodne. „Czarny deszcz i towarzyszący mu kwaśny deszcz stanowią realne zagrożenie dla ludności, przede wszystkim dla układu oddechowego” – powiedział Lindmeier, zaznaczając, że WHO popiera zalecenia władz Iranu, które w związku z sytuacją doradziły mieszkańcom pozostanie w domach.

Jakie konsekwencje dla zdrowia ma „czarny deszcz”?

Czarny deszcz pojawił się po uderzeniach w irańską infrastrukturę energetyczną. Kiedy jedna z rafinerii została trafiona podczas ataków prowadzonych przez Stany Zjednoczone i Izrael, w poniedziałek nad Teheranem unosiły się gęste czarne chmury dymu.

Jak podkreśla WHO, uderzenia doprowadziły do pożarów w instalacjach naftowych oraz magazynach paliw, a w konsekwencji – do atmosfery uwolniły się duże ilości toksycznych substancji chemicznych. „Doszło do masowego uwolnienia do powietrza toksycznych węglowodorów, tlenków siarki oraz związków azotu” – wyjaśnił Lindmeier.

Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca) Foto: PAP

Zdaniem ekspertów obecność tych substancji w powietrzu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego – jak wskazują naukowcy, wdychanie lub bezpośredni kontakt z cząstkami dymu i opadami może wywoływać rozmaite dolegliwości zdrowotne. Wśród najczęściej wymienianych są m.in. bóle głowy, podrażnienia skóry oraz oczu, a także trudności w oddychaniu. Specjaliści zwracają jednak również uwagę na możliwe skutki długoterminowe – według nich długotrwała ekspozycja na niektóre ze związków chemicznych może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów.