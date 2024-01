Autorzy z Wielkiej Brytanii i USA wskazują, że w ciągu dwóch pierwszych miesięcy konfliktu działania wojskowe Izraela wygenerowały więcej emisji CO2 niż wynosi roczny ślad węglowy 20 krajów najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne na świecie.

Według analizy działania wojenne w Strefie Gazy mają ogromny wpływ na klimat. Jak oceniają naukowcy, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy konfliktu wygenerowano emisje CO2 odpowiadające spaleniu co najmniej spalaniu 150 000 ton węgla, a za ich zdecydowaną większość odpowiada Izrael. Jednocześnie działania Hamasu wygenerowały w tym czasie ok. 713 ton CO2, co odpowiada spaleniu 300 ton węgla.

Jaki jest ślad węglowy konfliktów zbrojnych?

Autorzy raportu szacują, że od października do grudnia działania wojenne doprowadziły do emisji ok. 281 000 ton dwutlenku węgla, z czego ponad 99 proc. było wynikiem działań Izraela, takich jak bombardowanie z powietrza oraz inwazja lądowa. Niemal połowa całkowitej emisji CO2 została spowodowana przez amerykańskie samoloty transportowe przewożące dostawy wojskowe do Izraela.

W badaniu wzięto pod uwagę emisje pochodzące z misji lotniczych, wykorzystywania przez wojsko rozmaitych pojazdów kołowych i gąsienicowych, a także emisję powstającą w wyniku wytwarzania i eksplozji bomb, artylerii i rakiet. Nie uwzględniono natomiast emisji innych gazów cieplarnianych, takich jak np. metan.