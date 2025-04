Naukowcy współpracujący z unijną usługą ds. zmian klimatu Copernicus (C3S) ustalili, że ubiegły miesiąc był drugim najcieplejszym marcem na świecie, a jeśli chodzi o pomiary w Europie – możemy mówić o historycznym rekordzie.

Najcieplejszy marzec w historii pomiarów w Europie

Warto przypomnieć, że 2024 rok został przez naukowców uznany za najcieplejszy w historii pomiarów. Styczeń 2025 roku okazał się najgorętszym styczniem, a luty zajął trzecie miejsce, plasując się za lutym 2024 i 2016 roku. Od lipca 2023 roku niemal każdy miesiąc wyróżniał się temperaturą o co najmniej 1,5 stopnia Celsjusza wyższą niż średnia sprzed okresu rewolucji przemysłowej. Choć spodziewano się, że wraz z nadejściem zjawiska La Niña, które zwykle przynosi ochłodzenie, tendencja ulegnie zmianie, to wszystko wskazuje na to, że nie należy się spodziewać zmian.

Jak ustalili naukowcy z unijnej usługi ds. zmian klimatu Copernicus (C3S), tegoroczny marzec był globalnie o 1,6 stopnia Celsjusza cieplejszy niż w epoce przedindustrialnej. Średnia temperatura w Europie wzrosła do ponad 6 stopni Celsjusza, co oznacza wzrost o 0,26 stopnia Celsjusza w stosunku do poprzedniego najcieplejszego marca z 2014 roku. Średnia temperatura powietrza na kontynencie była o 2,41 stopnia Celsjusza wyższa od średnia dla marca z lat 1991-2020.

Europa: Rok 2025 pod znakiem ekstremalnych zjawisk

Wraz z wyższymi temperaturami Europa doświadczyła ekstremalnych zjawisk – zarówno suszy, jak i ulewnych deszczy. Wilgotniejsze niż zwykle warunku panowały głównie na południu kontynentu, oraz w Norwegii, dużej części Islandii i częściach północno-zachodniej Rosji. Wielka Brytania oraz Irlandia mierzyły się z rekordowo niskimi opadami, podobnie jak część Niemiec, Irlandii, Turcji oraz Szwecji.