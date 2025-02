Eksperci o przyczynach pożarów w Los Angeles. Wskazują na zmiany klimatu

Naukowcy: Ekstremalne pożary będą coraz częstsze

Analiza naukowców wskazuje, że w obecnym klimacie – gdy temperatura jest o około 1,3 stopnia Celsjusza wyższa w stosunku do epoki przedindustrialnej – ekstremalne warunki pożarowe, podobne do tych, które miały miejsce w styczniu 2025 roku, występują przeciętnie raz na 17 lat. „Oznacza to wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ekstremalnych warunków pożarowych o 35 procent oraz wzrost intensywności wskaźnika FWI (Fire Weather Index) – określającego ryzyko wystąpienia i rozprzestrzeniania się pożarów na podstawie warunków meteorologicznych – o 6 proc.” – wskazują eksperci.

„Wzrost częstotliwości i intensywności ekstremalnych warunków pożarowych w Kalifornii jest konsekwencją zmian klimatycznych napędzanych przez spalanie paliw kopalnych” – podkreśla zespół naukowców analizujących zjawisko. Jak zaznaczają badacze, modele klimatyczne wykazały, iż ocieplenie klimatu spowodowane działalnością człowieka zwiększyło prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego FWI aż o 35 proc. To bardzo dużo.

Eksperci zauważają także, że dodatkowo okres suszy w latach 1950-2023 wydłużył się o średnio 23 dni. To zły znak – oznacza to bowiem dłuższe nakładanie się sezonu suchych wiatrów i wysokiego ryzyka pożarowego. Modele sugerują, że w scenariuszu wzrostu średniej globalnej temperatury o 2,6 stopnia Celsjusza do końca XXI wieku, wskaźniki FWI dodatkowo wzrosną – mogą skoczyć nawet o 35 proc. w porównaniu do obecnej sytuacji.

Skutki pożarów w Kalifornii: 17 tys. zniszczonych budynków, 16 tysięcy hektarów spalonej ziemi

Naukowcy zaznaczają, że katastrofalne pożary ujawniły słabości infrastruktury wodnej Los Angeles. „System zaopatrzenia w wodę jest dostosowany do gaszenia typowych pożarów, ale nie do zarządzania tak ogromnymi pożarami, jakie miały miejsce w styczniu 2025 roku” – czytamy. Jak sugerują badacze, konieczne będą inwestycje w bardziej odporną infrastrukturę wodną oraz skuteczniejsze zarządzanie ciśnieniem w sieci wodociągowej. W innym przypadku znów może dojść do katastrofy.

Wszystkie analizowane przez naukowców dane wskazują, że zmiany klimatu w znacznej mierze przyczyniły się do powstania i rozprzestrzeniania się pożarów w Los Angeles. „Wzrost temperatur, wydłużenie okresu suszy oraz coraz częstsze ekstremalne warunki pogodowe zwiększają ryzyko wystąpienia katastrofalnych pożarów w przyszłości. Niezbędne są zdecydowane działania na rzecz adaptacji do zmieniającego się klimatu oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby zapobiec dalszemu wzrostowi ryzyka” – wskazują eksperci.