Kryzys klimatyczny uderza w uprawy pomarańczy. Najgorsze zbiory od kilku dekad

Eksperci szacują, że nadchodzący sezon zbiorów pomarańczy będzie najmniej urodzajny od ponad trzech dekad. To wina pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i związanych z nim silnych upałów oraz suszy.

Jak wynika z danych centrum badawczego Fundecitrus i stowarzyszenia eksporterów soku pomarańczowego CitrusBR, dwa główne obszary produkcji pomarańczy w Brazylii, Sao Paulo i Minas Gerais, odnotują w tym roku spadek o niemal jedną czwartą w porównaniu z rokiem poprzednim. To znacznie więcej niż szacowano wcześniej (15 proc.), co oznacza, że będzie to najniższy wynik od sezonu 1988/1989.

Kryzys klimatyczny zagraża uprawom pomarańczy

Brazylia, która jest największym na świecie producentem i eksporterem soku pomarańczowego i odpowiada za ok. 70 proc. światowej podaży, od lat zmaga się jednak z konsekwencjami zmian klimatu, a ekstremalne fale upałów i susza od kilku sezonów wpływały na wyjątkowo słabe zbiory.

W kraju od lat szaleje również Huanglongbing (HLB), czyli choroba „zazieleniania cytrusów”, która zakłóca przepływ składników odżywczych w drzewach pomarańczowych, obniżając jakość oraz ilość plonów, a także – uśmiercając drzewa. Co gorsza, dotychczas nie opracowano na nią skutecznego lekarstwa.