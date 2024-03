„Zima stulecia” u sąsiada Rosji. Miliony zwierząt padły z powodu mrozu

Około 300 tysięcy mieszkańców Mongolii to tradycyjni pasterze, dla których głównym źródłem dochodu i pożywienia są właśnie zwierzęta. Jak zauważa CNN, Mongolia to jeden z ostatnich na świecie krajów koczowniczych. Zima zmusiła wielu pasterzy do skorzystania do poszukiwania nowych pastwisk.

„Ludzie, których przetrwanie jest całkowicie zależne od zwierząt hodowlanych, w ciągu zaledwie kilku miesięcy zostali bez środków do życia” – powiedział w rozmowie z CNN Alexander Matheou, dyrektor regionalny Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC). „Niektórzy z nich nie są już w stanie samodzielnie się wyżywić ani ogrzać domów" - dodał.

Już na początku lutego biuro ONZ ds. zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych ostrzegało, że sytuacja jest bardzo zła – dzud osiągnął krytyczny poziom i występował na prawie 22 procent obszaru kraju. W wyniku klęski żywiołowej zginąć miało ponad 2,9 miliona sztuk bydła. W drugiej połowie marca Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) poinformowała jednak, że dane są jeszcze bardziej niepokojące – umrzeć miało bowiem ponad 4,7 mln zwierząt.

Mongolia: przyszła kalendarzowa wiosna, ale zima trwa dalej

Dzud niebezpieczny jest jednak nie tylko dla zwierząt. Eksperci ostrzegają, że sytuacja zagraża także źródłom utrzymania oraz dostawom żywności dla tysięcy ludzi. Od listopada co najmniej 2250 rodzin pasterskich utraciło ponad 70 proc. swojego żywego inwentarza, a siedem tysięcy rodzin nie ma dostępu do odpowiedniej żywności – twierdzi IFRC. Klęska powoduje także zakłócenia w podróżach, dostępie do opieki zdrowotnej i edukacji dla wielu mieszkańców Mongolii – przede wszystkim tych, którzy zamieszkują obszary wiejskie.

„Teraz jest wiosna, ale w Mongolii zima się przeciąga. Na ziemi wciąż leży śnieg, a zwierzęta gospodarskie wciąż umierają” – powiedział Matheou. „Nawet przy wysokim poziomie gotowości, jaki panował w Mongolii w tym roku i w poprzednich latach, działania nie są wystarczające, by poradzić sobie z ekstremalnymi warunkami. Zrobiliśmy wiele, ale skala tego nas i tak zaskoczyła” - dodał.