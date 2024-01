Jak wynika z danych Australijskiej Fundacji Ochrony Środowiska (ACF), w ubiegłym roku do krajowej listy zagrożonych gatunków dodano aż 144 pozycje. To dwa razy tyle, co w 2019 roku, gdy ustanowiono wcześniejszy rekord. Łącznie lista obejmuje już 2212 gatunków i ekosystemów.