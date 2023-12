Koncepcja niekontrolowanego efektu cieplarnianego – która nie jest nowa – zakłada, że planety ewoluują ze stanu umiarkowanego do stanu, w którym temperatura powierzchni przekracza 1 000 stopni Celsjusza. Naukowcy zaznaczają, że jeśli proces ten odbywa się na niewielką skalę, może być nawet pożyteczny – bez niego średnia temperatura Ziemi wynosiłaby bowiem mniej niż zero, a powierzchnia planety byłaby pokryta lodem. Ale jeśli efekt cieplarniany jest zbyt duży, może skutkować parowaniem oceanów, co z kolei powoduje wzrost ilości pary wodnej, czyli naturalnego gazu cieplarnianego.

Krytyczny próg powyżej którego planeta nie może już się ochłodzić

Jak podkreślił główny autor badania, Guillaume Chaverot, były doktorant UNIGE, „istnieje krytyczny próg dla ilości pary wodnej, powyżej którego planeta nie może już się ochłodzić”. Ekspert zaznacza, że w takiej sytuacji oceany całkowicie wyparują, a temperatura osiągnąć może nawet kilkaset stopni.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów, które pojawić się mogą na początku tego procesu, są gęste chmury oraz zmiana struktury atmosfery. Poprzednie symulacje naukowców skupiały się jedynie na stanie przed wystąpieniem poziomu ocieplenia, przy którym nasza planeta nie nadawałaby się już do zamieszkania. Tym razem badacze przeprowadzili pełną symulację – od początku do końca. Dzięki temu mogli zilustrować, jak w atmosferze pojawia się szczególny wzór chmur, który zwiększa efekt cieplarniany i sprawia, że staje się on trudny do odwrócenia.

Obecnie trwają badania nad tym, czy gazy cieplarniane emitowane przez człowieka mogą wywołać ten sam niekontrolowany proces, co wzrost jasności Słońca. Naukowcy ostrzegają, że nasze planeta coraz bardziej zbliża się do “scenariusza apokaliptycznego” oraz że jeżeli temperatura Ziemi wzrośnie o ponad 1,5 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu z epoki przedprzemysłowej, zagrożeni będziemy nieodwracalną zmianę klimatu.

W 2023 roku odnotowano najwyższą temperaturę globalną od 125 tysięcy lat. Eksperci Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w opublikowanym raporcie „State of the Global Climate” nie pozostawiają złudzeń – w 2023 roku pobito wszelkie rekordy klimatyczne, a ekstremalne warunki pogodowe pozostawiły na świecie „ślady zniszczeń i rozpaczy”.