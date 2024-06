Orlen będzie budował Baltic Power z Danii, a nie ze Świnoujścia

Magdalena Bartoś, wiceprezes ds. finansowych Orlenu, podkreślała, że w firmie przywracane są standardy, które mają prowadzić do budowy wartości dla akcjonariuszy. Następują zmiany organizacyjne wewnątrz grupy, wprowadzane są wewnętrzne procedury, które mają pozwolić na uzyskanie większych synergii.

– Czasu nie ma dużo, transformacja energetyczna przyspiesza. Musimy wykorzystać szanse biznesowe, które to przyspieszenie niesie – mówiła. Dodała, że następuje przegląd aktywności pod kątem „zbieżności z działalnością koncernu”. Zapowiedziała też racjonalizację nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach. – Projekty będą efektywne kosztowo, będą przybiegały zgodnie z harmonogramem, będą przynosiły określone zwroty. A z tych, które nie przyniosą oczekiwanych efektów, będziemy rezygnować – poinformowała.

Prezes mówił dziennikarzom, że sprzedaż Polska Press nastąpi po procesie restrukturyzacji, którą spółka właśnie rozpoczyna. Grupa chce sprzedać aktywa po „godziwej cenie”. – Znawcy rynku mówią, że sensowna restrukturyzacja takiego podmiotu trwa około roku – poinformował. To oznacza, że aktywa nie zostaną wystawione na sprzedaż od razu. Analizowane będą też pod kątem sprzedaży inne podmioty, ale szczegółów prezes nie zdradził. Powiedział tylko, że jest kilka spółek, o które pytają w tym kontekście media, jak Sigma BIS czy Ruch, które nie mieszczą się w podstawowym biznesie grupy. – Ale to wszystko dopiero analizujemy – powiedział.

Dywidenda przegłosowana, Obajtek bez absolutorium

Orlen przegłosował we wtorek wypłatę dywidendy za zeszły rok w wysokości 4,15 zł na akcję. Fąfara zapewniał, że również w przyszłości koncern będzie chciał się dzielić zyskiem z akcjonariuszami. Podział zysku jest zgodny z wcześniejszą rekomendacją zarządu. Rok wcześniej Orlen wypłacił 5,5 zł dywidendy na akcję.

W 2023 roku przychody grupy wyniosły 373 mld zł, wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 42,3 mld zł, a zysk netto wyniósł 20,7 mld zł. – Sytuacja finansowa jest stabilna, mimo odpisów w ubiegłorocznych wynikach na poziomie ponad 17 mld zł – mówiła wiceprezes ds. finansowych. Odpisy dotyczyły m.in. obszaru petrochemii i segmentu wydobywczego w Polsce i Pakistanie. Magdalena Bartoś zapewniała, że firma analizuje projekty, by jak najszybciej przedstawić działania naprawcze. – Pilne wypracowanie odpowiednich rozwiązań jest jednym z priorytetów zarządu – mówiła.

Prezes Orlenu powtórzył, że zarząd robi wszystko, by odzyskać choć część środków, które spółka zależna Orlen Trading Switzerland przekazała podmiotom trzecim w formie zaliczki na dostawy ropy, która to ropa do firmy ostatecznie nie dotarła. – Prowadzimy działania przy wsparciu prokuratury polskiej i służb zagranicznych, by odzyskać środki. (…) Robimy wszystko, by odzyskać jak największą kwotę. Mam nadzieję, że nie będzie to zero – poinformował. Już wcześniej Ireneusz Fąfara mówił, że będzie to bardzo trudne.