Rafy koralowe – nazywane „lasami deszczowymi oceanów” – są domem dla około jednej trzeciej wszystkich gatunków morskich na świecie i wspierają życie około miliarda ludzi. Podczas gdy są one dla nas tak istotne, rekordowe temperatury oceanów sprawiają, że masowo zaczęły one obumierać. To – zdaniem naukowców – jeden z dowodów na to, jak katastrofalne są konsekwencje globalnego ocieplenia. Eksperci zauważają, że szkodzą im m.in. gwałtowne burze tropikalne, zanieczyszczenia oraz coraz częstsze masowe blaknięcie koralowców, do którego dochodzi, gdy temperatura oceanów rośnie. Część badaczy ostrzega, że jeśli te procesy będą postępować, niektóre rafy mogą już nigdy się nie odbudować. Okazuje się jednak, że pojawiło się „światełko w tunelu”.

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Rafy koralowe w erze. zmian klimatu

Choć sytuacja jest bardzo poważna, nowe badanie – omówione przez agencję Reutera – przyniosło nieco nadziei. Naukowcy zidentyfikowali w nim bowiem niemal 166 tys. kilometrów kwadratowych raf koralowych, które są zdolne do przetrwania i odbudowy w warunkach zmiany klimatu. Jak wskazują naukowcy, jest to obszar trzykrotnie większy, niż wcześniej szacowano.

Analiza pokazuje, że nie wszystkie rafy są w takim samym stopniu zagrożone. Badacze przeanalizowali 45 tys. badań oraz wieloletnie dane dotyczące klimatu i oceanów. Na tej podstawie wskazali rafy odporne na zmianę klimatu w 71 krajach i na 100 terytoriach.

Według badaczy rafy koralowe o większych szansach na przetrwanie znajdują się między innymi na Karaibach oraz w niektórych rejonach Oceanu Spokojnego i Atlantyckiego. Część tych miejsc nie była wcześniej rozpoznawana jako szczególnie istotna z punktu widzenia odporności na zmianę klimatu.

Emily Darling – dyrektorka ds. ochrony koralowców w Wildlife Conservation Society i jedna z autorek raportu z badania – podkreśla, że nowe ustalenia zmieniają sposób patrzenia na przyszłość raf koralowych. „Rafy koralowe są często przedstawiane jako ekosystemy, których nie da się już uratować” – powiedziała. Jak dodała, „to badanie pokazuje coś przeciwnego”. „Wiemy, gdzie jest nadzieja, a teraz potrzebna jest wola polityczna” – wskazała.

Zdaniem badaczki nowe dane mogą pomóc rządom w planowaniu działań ochronnych. Ma to szczególne znaczenie w momencie, gdy państwa przygotowują plany objęcia formalną ochroną 30 proc. swoich obszarów lądowych i morskich do końca dekady. Cel ten znany jest jako „30 by 30”.

Naukowcy: Zbyt mała część raf koralowych objęta ochroną

Darling zwraca uwagę, że obecnie jedynie 28 proc. raf wskazanych w analizie znajduje się na obszarach chronionych. Jak ocenia, oznacza to zarówno dużą szansę, jak i pilną potrzebę działania. „Tylko 28 proc. tych raf znajduje się obecnie na obszarach chronionych i konserwowanych, więc szansa jest oczywista, podobnie jak pilność, zwłaszcza że stoimy w obliczu nadchodzącego super El Niño” – wskazała podczas briefingu prasowego.

Nowe ustalenia mogą więc posłużyć jako praktyczne narzędzie dla rządów, które decydują o tym, które obszary morskie powinny zostać objęte ochroną w pierwszej kolejności. Według autorów analizy lokalizacja raf odporniejszych na zmianę klimatu powinna zostać uwzględniona w krajowych planach ochrony przyrody.

Stacy Jupiter – współautorka badania i dyrektorka wykonawcza Global Marine Program w Wildlife Conservation Society – podkreśla natomiast, że zebrane dane mogą pomóc rządom w podejmowaniu decyzji o tym, gdzie kierować ograniczone środki finansowe. Celem jest danie najbardziej odpornym rafom jak największej szansy na przetrwanie. Ekspertka zaznacza jednocześnie, że w niektórych przypadkach trzeba będzie podejmować bardzo trudne decyzje. „W określonych sytuacjach, gdy rafy znajdują się poniżej pewnych progów funkcjonowania ekosystemu, może to być sytuacja, w której będziemy musieli zostawić te miejsca” – wskazuje.

Rafy koralowe mogą przetrwać zmiany klimatu szansę. Jest jednak warunek

Autorzy badania podkreślają, że wskazanie odporniejszych raf nie oznacza końca zagrożenia dla tych ekosystemów – rafy koralowe wciąż bowiem narażone są na ocieplanie się oceanów, zanieczyszczenia i ekstremalne zjawiska pogodowe. Nowe dane pokazują jednak, że istnieją miejsca, w których ochrona może przynieść szczególnie istotne efekty. A to już daje nadzieję.

Według Emily Darling kluczowe jest teraz przełożenie wiedzy naukowej na decyzje polityczne. Ekspertka zaznacza, że badanie pokazuje nie tylko skalę zagrożenia, ale i konkretne obszary, które mogą odegrać ważną rolę w przetrwaniu raf koralowych w warunkach kryzysu klimatycznego.