Jak wynika z najnowszych zaleceń żywieniowych Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Żywienia (Deutsche Gesellschaft für Ernährung), aż 75 proc. diety powinny stanowić produkty roślinne. Eksperci w swoich rekomendacjach nawiązali do tzw. diety planetarnej opracowanej przez Komisję EAT-Lancet i podkreślili, że ograniczenie spożycia mięsa i nabiału jest korzystne zarówno dla zdrowia, jak i dla klimatu. Społeczeństwo w Niemczech jest jednak dalekie od porzucenia diety opartej na mięsie.

Jaka dieta jest zdrowa i korzystna dla klimatu?

Nowe wytyczne są skierowane do osób dorosłych w wieku 18-65 lat, jedzących zarówno żywność pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego i nie mających specjalnych potrzeb żywieniowych. Według rekomendacji, zrównoważona dieta obejmuje odpowiednie proporcje poszczególnych grup żywności. Podstawową stanowią napoje, tj. woda oraz niesłodzona herbata, których należy spożywać najwięcej. Na drugim miejscu znalazły się owoce oraz warzywa, następnie rośliny strączkowe, orzechy i nasiona oraz zboża i ziemniaki. Najmniejszy udział powinny mieć produkty odzwierzęce – zdaniem ekspertów nie więcej niż 25 proc.

Eksperci zalecają, aby tygodniowo spożywać nie więcej niż 300 gramów mięsa i owoców morza oraz maksymalnie 30 gramów kiełbasy, co stanowi sporą redukcję w stosunku do wcześniejszych rekomendacji zakładających 300-500 gramów. Decyzję uzasadniono faktem, że spożywanie „zbyt dużej ilości mięsa wołowego, wieprzowego, jagnięcego i koziego – a zwłaszcza wytwarzanych z nich kiełbas – zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i raka jelita grubego”.

Zmniejszono również sugerowane spożycie mleka z trzech porcji do dwóch, co daje łącznie 500 gramów nabiału. Jednocześnie zaleca się spożywanie co najmniej pięciu owoców i warzyw dziennie, kierując się przy tym sezonowością oraz różnorodnością. Niemcy powinni również tygodniowo spożywać 125 gramów roślin strączkowych oraz 25 gramów orzechów dziennie. Tłuszcze zwierzęce powinny zostać zastąpione produktami pełnoziarnistymi oraz olejami roślinnymi.