„Natomiast wśród ogółu społeczeństwa aż 87 proc. Polek i Polaków pozostaje na klasycznej diecie – jedząc wszystko” – czytamy w raporcie. Mięsa nie jada zaledwie 4 proc. dorosłych Polek i Polaków. Mięso oraz produkty ogranicza zaś kolejne 7 proc. społeczeństwa. Najwięcej osób na diecie wegetariańskiej jest w grupie ludzi młodych – uczących się bądź studiujących. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wiele badań sugeruje, iż kryzys klimatyczny przeraża właśnie przede wszystkim młodych ludzi, zdających sobie sprawę z niepewnej przyszłości. Ocieplający klimat martwi szczególnie przedstawicieli pokolenia Z, którzy uznają go za jeden z największych współczesnych problemów.

16 proc. Badanych obawia się, że Unia Europejska może zabronić jedzenia mięsa

Podczas gdy raport ISP wskazuje, że jako społeczeństwo wciąż jesteśmy przywiązani do diety mięsnej, w przestrzeni informacyjnej co jakiś czas pojawią się pogłoski mówiące o ewentualnym wprowadzeniu zakazu jedzenia mięsa w Unii Europejskiej. Jak reagują na nie Polacy? Z badania ISP wynika, że takich zmian obawia się 16 proc. badanych. Niemal czterokrotnie więcej ankietowanych zdecydowanie nie wierzy zaś w ich wprowadzenie. Co ciekawe, na fałszywe informacje dotyczące zakazu jedzenia mięsa bardziej podatni okazali się przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej – badani w wieku od 18 do 34 roku życia (19 proc.) W tego rodzaju informacje bardziej niż inni badani wierzą także zwolennicy Konfederacji, wśród których obawy te podziela aż 41 proc. respondentów.

Choć dla niektórych wciąż brzmi to abstrakcyjnie, ostatnia grupa respondentów była także częściej niż inni przekonana (43 proc. w porównaniu do 17 proc. w populacji) co do narzucenia przez Unię Europejską przymusu jedzenia robaków. Wyraźnie współbrzmiało to z komunikatami liderów politycznych w tej kwestii. Dla porównania wśród zwolenników i zwolenniczek Koalicji Obywatelskiej przekonanych o konieczności jedzenia robaków było jedynie 9 proc. badanych.

„Dieta może więc polaryzować społeczeństwo równie silnie jak inne czynniki. Ale tak duże różnice w odpowiedzi na pytania o zakaz jedzenia mięsa i przymus jedzenia robaków w zależności od światopoglądu obrazują też siłę i znaczenie narracji politycznych dla kształtowania opinii i poglądów społeczeństwa na temat żywności i diety” – zaznaczają autorzy raportu ISP, wskazując jednocześnie na niedostatki polityki informacyjnej i problemy z komunikacją rozwiązań, o których dyskutuje się w Unii Europejskiej w związku z Europejskim Zielonym Ładem i transformacją systemu żywności. Tam, gdzie taka komunikacja jest niewystarczająca lub niezrozumiała, podatność społeczeństwa na dezinformację i fałszywe przekazy bowiem się zwiększa.

Czytaj więcej Na talerzu Raport: Jedzmy mniej mięsa, albo zginiemy Nowy raport organizacji Compassion in World Farming alarmuje, że wysokie spożycie mięsa w najbogatszych krajach świata prowadzi ludzkość na skraj zagłady.

Ograniczyć mięso, pomóc planecie

Jak wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma „The American Journal of Clinical Nutrition”, diety obfitujące w mięso są mniej odżywcze niż te, w których najwięcej miejsca zajmują rośliny. Są również zdecydowanie mniej korzystne dla klimatu.