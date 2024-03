Lasy są najlepszymi sojusznikami w walce z globalnym ociepleniem, ale ich wycinka staje się problemem na coraz większą skalę. Dlaczego to tak istotne? Wylesianie zmienia szereg kluczowych czynników biofizycznych – między innymi albedo – ilość promieniowania słonecznego odbijanego przez powierzchnię Ziemi – a także wzorce wiatru, lokalną dystrybucję ciepła, rodzaje powstających chmur i globalny obieg wody.

Lasy są także domem dla wielu gatunków zamieszkujących naszą planetę. Tymczasem tracimy ich coraz więcej. W ostatnim czasie we Francji ekspertów szczególnie niepokoi fakt, że miejsce mają coraz częstsze kradzieże drewna z lasów. Ich zdaniem może mieć to fatalne skutki – doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Francja: Złodzieje kradzież drewna staje się plagą

Jak informuje portal euronews.com, we francuskich lasach gwałtownie rośnie liczba kradzieży drewna. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w gminie Septeuil, znajdującej się w regionie Île-de-France, w departamencie Yvelines.

Tamtejszy las został niemal całkowicie wycięty. Złodzieje przyjeżdżali do niego i na własną rękę wycinali z niego zdrowe drzewa. Władze regionu od ponad roku prowadzą w ich sprawie dochodzenie, ale ci pozostają jednak na razie nieuchwytni.