Niemiecka państwowa służba meteorologiczna ostrzega, że w wyniku globalnego ocieplenia w kraju występować będą coraz częstsze fale upałów, szczególnie na południu i wschodzie kraju
Zmiany klimatyczne coraz wyraźniej wpływają na warunki pogodowe w Niemczech – wynika z badań, w ramach których eksperci porównali okres od 1961 do 1990 r. z prognozami obejmującymi lata 2071–2100. Nowe badania wskazują na wzrost temperatur oraz coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk, takich jak fale upałów i okresy suszy.
Czytaj więcej
Najnowsze analizy przedstawione przez Deutscher Wetterdienst (DWD) nie są zbyt optymistyczne. Niemiecka państwowa służba meteorologiczna – odpowiedzialna za monitorowanie pogody i klimatu w kraju – zaznacza bowiem, że w wyniku globalnego ocieplenia w kraju występować będą coraz częstsze fale upałów. Dotyczy to przede wszystkim południowej i wschodniej części Niemiec, jednak – jak zauważa DWD – rosnące temperatury – będące konsekwencją zmian klimatu – dotkną tak naprawdę całego kraju. Według meteorologów największe zmiany widoczne będą latem.
Jak wskazano w raporcie DWD, zmiany w poziomie opadów – w przeciwieństwie do temperatur – będą miały bardziej zróżnicowany charakter regionalny. Eksperci Deutscher Wetterdienst prognozują, że największy ich wzrost wystąpi zimą w północnych Niemczech oraz wiosną w północno-wschodniej części kraju.
Dane pokazują, że lata mają być zaś bardziej suche, szczególnie na zachodzie. Odmienna sytuacja przewidywana jest na północnym wschodzie, gdzie opady w okresie letnim mogą wzrosnąć. Z kolei południowo-wschodnie regiony Niemiec mogą doświadczać bardziej suchych jesieni.
Czytaj więcej
W swoim raporcie Deutscher Wetterdienst przedstawiła również dane za 2025 r.. Wynika z nich między innymi, że średnia roczna temperatura wyniosła 10,0°C, co plasuje ten rok na ósmym miejscu wśród najcieplejszych od początku prowadzenia pomiarów w 1881 r.. „Rok, który nie jest rekordowo ciepły w skali kraju, nie oznacza jednak uspokojenia w skali globalnej” – zaznaczają badacze, przypominając, że – według międzynarodowych służb meteorologicznych – 2025 r. był trzecim najcieplejszym na świecie od 1850 r.
Eksperci zwracają uwagę, że w Niemczech – po bardzo suchym początku wiosny – pod koniec czerwca i na początku lipca wystąpiła fala upałów z temperaturami przekraczającymi 35°C.
Dane za 2025 r. pokazują też znaczące zróżnicowanie regionalne. Najcieplejszym miejscem w Niemczech było Waghäusel-Kirrlach w Badenii-Wirtembergii, gdzie średnia temperatura wyniosła 12,11°C. Najwyższą temperaturę dobową odnotowano natomiast 2 lipca w Andernach w Nadrenii-Palatynacie – wyniosła ona 39,3°C.
Największą sumę opadów zanotowano zaś w Balderschwang w regionie Oberallgäu, gdzie roczny poziom opadów osiągnął 1 841,8 mm.
Badacze szczególną uwagę zwracają na dane dotyczące Zugspitze, najwyższego szczytu Niemiec. Według Deutscher Wetterdienst był to najchłodniejszy punkt kraju, ze średnią roczną temperaturą wynoszącą -2,38°C. To właśnie tam odnotowano również najniższą temperaturę dobową – -21,1°C, zmierzoną 11 stycznia. Jednocześnie Zugspitze okazała się najbardziej nasłonecznionym miejscem w Niemczech, z wynikiem 2 193,35 godzin słonecznych w ciągu roku.
Czytaj więcej
Analizy przedstawione przez Deutscher Wetterdienst jednoznacznie wskazują na postępujące zmiany klimatyczne, które w przyszłości będą miały coraz większy wpływ na warunki pogodowe w Niemczech, ale nie tylko, bo także w innych częściach Europy. Eksperci podkreślają, że obserwowane tendencje – rosnące temperatury, częstsze fale upałów oraz zmiany w rozkładzie opadów – wpisują się w globalny trend ocieplenia klimatu i będą się nasilać w kolejnych dekadach.
Zgodnie z szacunkami ekspertów z programu Copernicus Climate Change Service (C3S), 2025 r. pod względem pomiarów niemal bliźniaczo przypomina 2023. I choć był nieco chłodniejszy od rekordowo upalnego 2024 r., to wciąż znajduje się niebezpiecznie wysoko w zestawieniu.
Według wielu analiz, minione lato było czwartym najgorętszym w historii Europy, a dla niektórych krajów okazało się rekordowo upalnym.
Anomalie temperaturowe nie pozostały bez wpływu na mieszkańców Europy. Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Imperial College London (ICL) i London School of Hygiene & Tropical Medicine, od czerwca do sierpnia 2025 r. aż 24 400 mieszkańców europejskich miast zmarło w wyniku ekstremalnych upałów. Naukowcy oszacowali, że pogłębiający się kryzys klimatyczny, wywołany działalnością człowieka, odpowiadał za niemal 70 proc. tych zgonów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas