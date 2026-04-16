Zmiany klimatyczne coraz wyraźniej wpływają na warunki pogodowe w Niemczech – wynika z badań, w ramach których eksperci porównali okres od 1961 do 1990 r. z prognozami obejmującymi lata 2071–2100. Nowe badania wskazują na wzrost temperatur oraz coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk, takich jak fale upałów i okresy suszy.

Eksperci ostrzegają przed falami upałów w Niemczech

Najnowsze analizy przedstawione przez Deutscher Wetterdienst (DWD) nie są zbyt optymistyczne. Niemiecka państwowa służba meteorologiczna – odpowiedzialna za monitorowanie pogody i klimatu w kraju – zaznacza bowiem, że w wyniku globalnego ocieplenia w kraju występować będą coraz częstsze fale upałów. Dotyczy to przede wszystkim południowej i wschodniej części Niemiec, jednak – jak zauważa DWD – rosnące temperatury – będące konsekwencją zmian klimatu – dotkną tak naprawdę całego kraju. Według meteorologów największe zmiany widoczne będą latem.

Jak wskazano w raporcie DWD, zmiany w poziomie opadów – w przeciwieństwie do temperatur – będą miały bardziej zróżnicowany charakter regionalny. Eksperci Deutscher Wetterdienst prognozują, że największy ich wzrost wystąpi zimą w północnych Niemczech oraz wiosną w północno-wschodniej części kraju.

Dane pokazują, że lata mają być zaś bardziej suche, szczególnie na zachodzie. Odmienna sytuacja przewidywana jest na północnym wschodzie, gdzie opady w okresie letnim mogą wzrosnąć. Z kolei południowo-wschodnie regiony Niemiec mogą doświadczać bardziej suchych jesieni.

Rok 2025 w Niemczech. Ciepły, ale bez rekordów

W swoim raporcie Deutscher Wetterdienst przedstawiła również dane za 2025 r.. Wynika z nich między innymi, że średnia roczna temperatura wyniosła 10,0°C, co plasuje ten rok na ósmym miejscu wśród najcieplejszych od początku prowadzenia pomiarów w 1881 r.. „Rok, który nie jest rekordowo ciepły w skali kraju, nie oznacza jednak uspokojenia w skali globalnej” – zaznaczają badacze, przypominając, że – według międzynarodowych służb meteorologicznych – 2025 r. był trzecim najcieplejszym na świecie od 1850 r.

Eksperci zwracają uwagę, że w Niemczech – po bardzo suchym początku wiosny – pod koniec czerwca i na początku lipca wystąpiła fala upałów z temperaturami przekraczającymi 35°C.

Dane za 2025 r. pokazują też znaczące zróżnicowanie regionalne. Najcieplejszym miejscem w Niemczech było Waghäusel-Kirrlach w Badenii-Wirtembergii, gdzie średnia temperatura wyniosła 12,11°C. Najwyższą temperaturę dobową odnotowano natomiast 2 lipca w Andernach w Nadrenii-Palatynacie – wyniosła ona 39,3°C.

Największą sumę opadów zanotowano zaś w Balderschwang w regionie Oberallgäu, gdzie roczny poziom opadów osiągnął 1 841,8 mm.

Badacze szczególną uwagę zwracają na dane dotyczące Zugspitze, najwyższego szczytu Niemiec. Według Deutscher Wetterdienst był to najchłodniejszy punkt kraju, ze średnią roczną temperaturą wynoszącą -2,38°C. To właśnie tam odnotowano również najniższą temperaturę dobową – -21,1°C, zmierzoną 11 stycznia. Jednocześnie Zugspitze okazała się najbardziej nasłonecznionym miejscem w Niemczech, z wynikiem 2 193,35 godzin słonecznych w ciągu roku.

Anomalie pogodowe w Europie

Analizy przedstawione przez Deutscher Wetterdienst jednoznacznie wskazują na postępujące zmiany klimatyczne, które w przyszłości będą miały coraz większy wpływ na warunki pogodowe w Niemczech, ale nie tylko, bo także w innych częściach Europy. Eksperci podkreślają, że obserwowane tendencje – rosnące temperatury, częstsze fale upałów oraz zmiany w rozkładzie opadów – wpisują się w globalny trend ocieplenia klimatu i będą się nasilać w kolejnych dekadach.

Zgodnie z szacunkami ekspertów z programu Copernicus Climate Change Service (C3S), 2025 r. pod względem pomiarów niemal bliźniaczo przypomina 2023. I choć był nieco chłodniejszy od rekordowo upalnego 2024 r., to wciąż znajduje się niebezpiecznie wysoko w zestawieniu.

Według wielu analiz, minione lato było czwartym najgorętszym w historii Europy, a dla niektórych krajów okazało się rekordowo upalnym.

Anomalie temperaturowe nie pozostały bez wpływu na mieszkańców Europy. Według badania przeprowadzonego przez naukowców z Imperial College London (ICL) i London School of Hygiene & Tropical Medicine, od czerwca do sierpnia 2025 r. aż 24 400 mieszkańców europejskich miast zmarło w wyniku ekstremalnych upałów. Naukowcy oszacowali, że pogłębiający się kryzys klimatyczny, wywołany działalnością człowieka, odpowiadał za niemal 70 proc. tych zgonów.