Choć dla większości Niemców ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu to wciąż bardzo istotne kwestie, tematy te stopniowo tracą na znaczeniu w percepcji społecznej – sugeruje nowe badanie. Eksperci zauważają, że obywatele Niemiec coraz częściej uznają inne sprawy – takie jak ochrona zdrowia, edukacja, wzrost gospodarczy czy wojna – za bardziej istotne. Jednocześnie część aspektów związanych z ochroną środowiska pozostaje dla społeczeństwa bardzo ważna lub wręcz zyskuje na znaczeniu.

Uczestnicy badania wyraźnie podkreślili między innymi wagę takich zagadnień, jak walka z zanieczyszczeniem odpadami z tworzyw sztucznych, przeciwdziałanie wymieraniu gatunków, bezpieczne składowanie odpadów promieniotwórczych oraz ochrona lasów, torfowisk i innych ekosystemów.

Niemcy: Coraz więcej pesymistów klimatycznych

Jak wskazuje badanie, w Niemczech z roku na rok spada odsetek obywateli, którzy uważają działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu za bardzo istotne. Podczas gdy w 2024 roku 54 proc. ankietowanych wyraziło takie przekonanie, jeszcze w roku 2022 było to 57 proc., zaś w 2020 roku – 65 proc. Podobny trend zauważalny jest także w przypadku dążenia do celu związanego z ograniczeniem globalnego ocieplenia do poniżej 2°C. W 2024 roku za bardzo ważny uznało go jedynie 57 proc. respondentów, co oznacza spadek o 5 punktów procentowych względem roku 2022.

Eksperci podkreślają, że wyniki ich badania pokazują także wyraźny wzrost pesymizmu wobec zdolności Niemiec do skutecznego przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Tylko jedna trzecia respondentów wierzy obecnie, że ich kraj poradzi sobie z ich konsekwencjami – to najniższy wynik od 2002 roku.