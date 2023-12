O czym mówi deklaracja ws. zrównoważonego rolnictwa, odpornych systemów żywnościowych i działań klimatycznych?

Kluczowa jest zapowiedź włączenia rolnictwa i produkcji żywności dla krajowych planów klimatycznych. To istotne, bo te plany w przypadku zdecydowanej większości państw nie uwzględnia odpowiednich działań w zakresie rolnictwa i produkcji żywności, a są to gałęzie gospodarki odpowiedzialne za dużą część emisji.

To także pierwsza deklaracja szczytu klimatycznego, w której jednoznacznie podkreślono związek między produkcją żywności a zmianami klimatycznymi.

„Aby osiągnąć cele – biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe – zobowiązujemy się przyspieszyć włączenie rolnictwa i systemów żywnościowych do naszych działań klimatycznych, a jednocześnie włączyć działania klimatyczne do głównego nurtu naszych programów politycznych związanych z rolnictwem i systemami żywnościowymi. Wypełniając to zobowiązanie, do 2025 roku zamierzamy wzmocnić nasze wspólne wysiłki na rzecz tych założeń” – zaznaczono.

Podstawą ma być tu współpraca. „Ze względu na to, że do osiągnięcia naszych wspólnych celów pozostało siedem lat, zamierzamy wzmocnić współpracę między ministerstwami naszych krajów – w tym resortami zajmującymi się rolnictwem, klimatem, energią, środowiskiem, finansami czy zdrowiem – a także nawiązać współpracę z innymi zainteresowanymi stronami” – zaznaczono.

Z dokumentu wynika, że sygnatariusze chcą maksymalizować korzyści dla klimatu i środowiska, związane z rolnictwem i systemami żywnościowymi, a jednocześnie ograniczać jego szkodliwe skutki. Lepiej chronione mają być grunty, naturalne ekosystemy, stan gleby i różnorodność biologiczna. Jak czytamy, zadeklarowano, że ograniczone zostaną też działania powodujące większą emisję gazów cieplarnianych. Zamiast tego sygnatariusze stawiać będą na zrównoważone podejście do produkcji i konsumpcji – między innymi poprzez ograniczanie strat i marnotrawienia żywności.

Jak zauważono w deklaracji, rolnictwo i systemy żywnościowe mają fundamentalne znaczenie dla życia i źródeł utrzymania miliardów ludzi, w tym rolników, rybaków czy producentów i pracowników branży spożywczej. W deklaracji zapowiedziano podjęcie współpracy oraz szybkich działań, których celem jest między innymi zwiększenie „odporności” producentów na skutki zmiany klimatu. Ma w tym pomóc wsparcie finansowe i techniczne, infrastruktura i innowacje (w tym systemy wczesnego ostrzegania), które promują zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe, a także produkcja żywności odbywająca się z zachowaniem troski o naturę.