Fani czekający na koncert Bruno Marsa pod koniec czerwca w Berlinie korzystali z kurtyn wodnych żeby się chłodzić w upale.
Choć dane już teraz mogą przerażać, to – według niemieckich ekspertów – rzeczywista skala skutków zdrowotnych wysokich temperatur może być trudna do dokładnego oszacowania.
Eksperci zwracają uwagę, że tak wysokie liczby dotyczące zgonów spowodowanych upałami – w pierwszej połowie 2026 r. odnotowano śmierć 5,1 tys. osób – ostatnio notowano w Niemczech w czasie szczytu pandemii COVID-19 zimą 2020 r.
Dane pokazują, że skutki wysokich temperatur najmocniej dotykają osoby starsze – według raportu Instytutu Roberta Kocha osoby powyżej 75. roku życia stanowią ponad 80 proc. wszystkich ofiar upałów. Wśród zmarłych więcej jest kobiet niż mężczyzn, co – jak zaznaczono – można tłumaczyć większym udziałem kobiet w starszych grupach wiekowych.
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Badacze podkreślają, że oszacowanie liczby zgonów związanych z upałem jest obarczone niepewnością – w wielu przypadkach wysokie temperatury nie są bowiem wpisywane jako bezpośrednia przyczyna śmierci. Upał może prowadzić do zgonu na przykład przez udar cieplny, ale często działa razem z innymi czynnikami, takimi jak choroby przewlekłe. Jak wyjaśniają naukowcy z organizacji Science Media Center Germany, ludzie często umierają z powodu połączenia różnych czynników, takich jak wcześniejsze choroby i upał. Z tego powodu – jak dodają – „upał rzadko jest rejestrowany jako jednoznaczna przyczyna śmierci, dlatego dokładnych danych nie da się zebrać”.
Szacunki Instytutu Roberta Kocha opierają się na danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech. Wynika z nich, że w ostatnim tygodniu czerwca w Niemczech zmarło około 23,6 tys. osób. Było to niemal 30 proc. więcej niż średnia z poprzednich lat, która wynosiła około 18,2 tys. zgonów.
Aby oszacować liczbę zgonów związanych z upałem, badacze modelowali, ile osób zmarłoby w warunkach, w których temperatura nie przekraczałaby 20 stopni Celsjusza. W analizie uwzględniono również m.in. długoterminowe trendy umieralności oraz sezonowe zmiany.
Według naukowców upały zaczynają wyraźnie wpływać na liczbę zgonów, gdy średnia temperatura w ciągu tygodnia – liczona razem dla dnia i nocy – wynosi około 20 stopni Celsjusza. W ostatnim tygodniu czerwca w Niemczech było znacznie cieplej – średnia temperatura przekroczyła 26 stopni. W niektórych regionach w ciągu dnia notowano rekordowe upały, miejscami powyżej 41 stopni Celsjusza.
Instytut Roberta Kocha wskazuje, że w latach 1992–2025 w Niemczech wielokrotnie występowały pojedyncze skoki liczby zgonów związanych z upałem. Szczególnie wysokie wartości odnotowano m.in. w latach 1994 i 2003, kiedy liczba zgonów przekroczyła po 10 tys. W ostatnich latach skala zjawiska była różna. W latach 2023 i 2024 liczba zgonów związanych z upałem oscylowała wokół 3 tys., a w 2025 r. wynosiła około 2,5 tys.
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Science Media Center zaznacza, że szacowane do ostatniego tygodnia czerwca 5,12 tys. zgonów w 2026 r. to wysoki wynik w porównaniu historycznym. „Jeśli w dalszej części lata wystąpi jeszcze jedna podobna fala upałów, w całym roku mogą zostać osiągnięte historyczne maksima” – czytamy.
Eksperci zauważają jednocześnie, że upały są przyczyną tylko części wszystkich zgonów. W Niemczech co roku umiera średnio prawie milion osób. W latach, w których występowały wyjątkowo silne fale upałów – według szacunków Instytutu Roberta Kocha – wysokie temperatury mogły przyczynić się do śmierci około 10 tys. osób.
Eksperci zwracają uwagę, że sama liczba zgonów nie pokazuje pełnej skali problemu – istotne są również bowiem choroby wywołane przez wysoką temperaturę albo przez nią nasilane. Szczególnie narażone są osoby przewlekle chore, seniorzy, dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami psychicznymi. Dane dotyczące takich przypadków są jednak jeszcze trudniejsze do zebrania niż dane o zgonach.
Alexandra Schneider, kierująca grupą badawczą ds. zagrożeń środowiskowych w Helmholtz Zentrum München, zwraca uwagę, że w Europie wciąż więcej zgonów wiąże się z zimnem niż z upałem. „To się jednak zmienia wraz z globalnym ociepleniem” – mówi. Jej zdaniem w debacie należy uwzględniać nie tylko zgony, ale także choroby związane z upałem, hospitalizacje, obciążenie systemu ochrony zdrowia oraz koszty z tym związane.
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Veronika Huber z Instytutu Hiszpańskiej Narodowej Rady Badań Naukowych zaznacza – cytowana przez Science Media Center – że przedstawione liczby są raczej ostrożnymi szacunkami. Zwraca też uwagę na to, że wpływ upału na śmiertelność może pojawiać się z opóźnieniem – po kilku dniach, a nawet tygodniach. „Śmiertelność związana z upałem to tylko wierzchołek góry lodowej” – wskazuje. Jak dodaje Huber, po ekstremalnych falach upałów warto byłoby szybko szacować także liczbę hospitalizacji, wizyt na oddziałach ratunkowych oraz interwencji służb ratunkowych związanych z wysokimi temperaturami.
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