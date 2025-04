Banki mniej chętne do walki ze zmianami klimatu. Reakcja na politykę Trumpa

Net-Zero Banking Alliance (NZBA) to globalna koalicja ponad 120 banków, której celem jest wsparcie branży we wdrażaniu polityk spójnych z celami klimatycznymi porozumienia paryskiego.

Krótko po objęciu przez Donalda Trumpa po raz drugi urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, odejście z inicjatywy ogłosiły czołowe instytucje – Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley i JPMorgan Chase.

Banki w USA reagują na politykę Donalda Trumpa

Choć oficjalnych uzasadnień decyzji nie podano, media informowały naciskach polityków związanych z partią republikańską, którzy twierdzili, że członkostwo w takich koalicjach może naruszać przepisy antymonopolowe oraz o zamiarach wszczęcia dochodzeń na szczeblu stanowym prowadzonych przez republikańskich prokuratorów generalnych.

Jak się okazuje, zapał do wdrażania ambitnych polityk klimatycznych opadł w całej koalicji banków. Zaledwie rok wcześniej standardy głosiły, że banki powinny zobowiązać się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku oraz ustalić „pośrednie cele sektorowe na rok 2030, zgodne z najnowszymi badaniami naukowymi przy użyciu scenariuszy niskiego lub zerowego przekroczenia 1,5°C”.