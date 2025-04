Moda cyrkularna nie jest eko? Pomyłka ekspertów warta 460 miliardów dolarów

Szacuje się, że każdego roku globalnie produkujemy około 2 miliardy ton odpadów, a przemysł odzieżowy odpowiada za znaczącą część tego problemu – niektóre dane wskazują, że nawet 87 procent wyprodukowanych tekstyliów może trafiać na składowiska śmieci lub do spalarni.

W dobie kryzysu klimatycznego na popularności zyskuje więc moda cyrkularna – oparta na recyklingu i upcyklingu używanych ubrań i tkanin. Z badania opublikowanego w czasopiśmie „Frontiers in Sustainability” wynika jednak, że może nie być ona tak ekologicznym rozwiązaniem, jak twierdzą jej zwolennicy.

Moda cyrkularna nie jest tak eko, jak dotychczas uważano?

Choć koncepcja mody cyrkularnej może wydawać się obiecująca, analiza przeprowadzona przez naukowców ujawnia, że istnieją poważne niedociągnięcia w kwestii jej wdrażania, a także w sposobie, w jaki jej idea przedstawiana jest opinii publicznej.

Podczas gdy dotychczas przyjmowano, że dzięki modzie cyrkularnej rocznie da się odzyskać ponad 500 miliardów dolarów – dzięki odsprzedaży, wynajmowi i recyklingowi ubrań – nowe dane sugerują, że szacunki te były chybione. Wskazują one na błąd rachunkowy, i to niemały, bo wynoszący 460 miliardów dolarów. Zdaniem ekspertów podważa to optymistyczne prognozy związane z założeniami mody cyrkularnej.