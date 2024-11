Jaki wpływ na środowisko ma Black Friday? Święto przecen i góra śmieci

Z promocji z okazji Black Friday coraz chętniej korzystają też Polacy – według danych zebranych przez ekspertów PKO Banku Polskiego, od lat liczba transakcji dokonywanych w Czarny Piątek rośnie. W 2019 roku tego dnia klienci banku dokonali 2 mln 34 tysiące transakcji kartami debetowymi i kredytowymi oraz 319 tysięcy transakcji w systemie Blik. W 2023 roku liczba transakcji za pomocą kart w Polsce wzrosła do 3 mln 356 tysięcy, a liczba transakcji Blikiem do 1 mln 250 tysięcy.

Według danych Strategy & PwC, w 2023 roku Polacy tego dnia wydali średnio 1000 złotych, a ponad połowa zakupów została dokonana online. Jak wynika z danych BIOStatu, zakupy w Czarny Piątek robi 62,5 proc. badanych, nawet jeśli nie ma konkretnych potrzeb. Z kolei Organizacja Odzysku Opakowań Pro R3 szacuje, że w Polsce promocje związane z Czarnym Piątkiem mogą wygenerować nawet 150 tys. ton odpadów opakowaniowych.

Green Friday zamiast Black Friday

Aktywiści z organizacji Stand.earth opublikowali niedawno raport, wskazujący na szkody środowiskowe, jakie wyrządza dostawa zamówień ze Amazona, największego na świecie sklepu online. Okazało się, że ogólne emisje z wysyłek wzrosły od 2019 roku o 75 proc., sięgając w 2023 roku 5,8 miliona ton emisji gazów cieplarnianych. W tym roku pracownicy tej firmy w 20 krajach, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Turcji, zdecydowali się na protest trwający od 29 listopada do 2 grudnia, kiedy wypada kolejne święto zakupów, tzw. Cyber Monday. W ramach akcji „Make Amazon Pay” protestują przeciwko wprowadzaniu przez firmę opinii publicznej w błąd w kwestii faktycznego wpływu na środowisko.

Na świecie powstają różne inicjatywy, mające zmieniać podejście do listopadowego święta konsumpcjonizmu, np. Green Friday, promujący świadome zakupy i zastanowienie się nad ich wpływem na środowisko, czy Circular Monday, wypadający w poniedziałek poprzedzający Black Friday. Wydarzenie promuje zamknięty obieg zakupów i zachęca do obniżania cen usług oraz produktów zrobionych z ponad 90 proc. materiałów pochodzących z recyklingu. I choć takie inicjatywy wzbudzają coraz większe zainteresowanie, to wydaje się, że najrozsądniejszym podejściem do zakupów – nie tylko w Czarny Piątek – jest zastanowienie się, czy dany produkt faktycznie jest nam potrzebny.