Firmy technologiczne bogacą się kosztem środowiska naturalnego

W raporcie zauważono także między innymi, że choć „digitalizacja napędza globalny wzrost gospodarczy i oferuje wyjątkowe możliwości, dla krajów rozwijających się powoduje ona coraz poważniejsze i coraz poważniejsze reperkusje środowiskowe”.

Pablo Gámez Cersosimo, który kieruje Naturally Digital – organizacją specjalizującą się w zrównoważonym rozwoju, etyce i cyfrowym dobrostanie – wyjaśnia, że ​​„prognozowane zużycie wody na osobę rocznie w Europie wzrośnie z 0,29 metra sześciennego do 1,2 w 2030 r.”. „To czterokrotnie więcej niż obecnie. Oznacza to, że każdy Europejczyk zużyje około trzech litrów wody dziennie na aktywność w internecie, a to przekracza przeciętne zużycie” — mówi.

Naukowiec apeluje, by firmy technologiczne były bardziej przejrzyste w swoich działaniach. „Cyberprzestrzeń ma ograniczenia w odniesieniu do zasobów naturalnych planety. Jest ona całkowicie zależna od górnictwa, od całej tablicy okresowej. Duże korporacje międzynarodowe o tym wiedzą, ale nie działają wystarczająco, by to naprawić. Te duże korporacje technologiczne czerpią zyski, monetyzują antropocen. Cyberprzestrzeń to dosłownie największa infrastruktura stworzona przez ludzi, ona nie przestaje się rozwijać” – zaznacza Cersosimo.