Problem dotyczy przede wszystkim biedniejszych krajów. Jak zauważono w raporcie, wskaźnik zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza jest sto razy wyższy w państwach afrykańskich niż w krajach Globalnej Północy.

UNICEF o zagrożeniu dla zdrowia dzieci

Choć eksperci podkreślają, że – jeśli brać pod uwagę szerszą perspektywę czasową – dokonano postępów w zakresie likwidacji problemu zanieczyszczenia powietrza, to wciąż jest to kwestia, nad którą trzeba pracować. Od 2000 roku wskaźnik zgonów dzieci poniżej piątego roku życia spadł o ponad połowę – szczególnie dzięki czystej energii, opiece medycznej i zwiększeniu świadomości zdrowotnej. Nie oznacza to jednak, że problem przestał istnieć – w 2021 roku zanieczyszczenie powietrza było przyczyną ponad ośmiu milionów zgonów na świecie.

„Mamy nadzieję, że nasz raport o stanie globalnego powietrza dostarczy zarówno informacji, jak i inspiracji do zmian” – powiedziała dr Elena Craft, jedna z autorek raportu. „Zanieczyszczenie powietrza ma ogromne konsekwencje dla zdrowia. Wiemy, że poprawa jakości powietrza i globalnego zdrowia publicznego jest praktyczna i możliwa do osiągnięcia” - dodała. „Nowy raport w ostry sposób przypomina o znaczącym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzkie. Zdecydowanie zbyt duży ciężar ponoszą małe dzieci, starsze populacje oraz kraje o niskich i średnich dochodach” – stwierdziła zaś inna autorka badania, dr Pallavi Pant. „To wyraźnie wskazuje na szansę dla miast i krajów na rozważenie jakości i zanieczyszczenia powietrza jako czynników wysokiego ryzyka przy opracowywaniu polityk zdrowotnych i innych programów zapobiegania oraz kontroli chorób niezakaźnych” - podkreśliła.

Pierwszą przyczyną śmierci dzieci na świecie wciąż pozostaje niedożywienie.