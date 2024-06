Polacy chcą odbudowy zasobów przyrodczych. Sondaż przed kluczowym głosowaniem

Koalicja 10%, w skład której wchodzą największe polskie organizacje pozarządowe związane z ochroną przyrody, zapoczątkowała kampanię „Natura Ratuje Ludzi”, w ramach której przedstawiciele społeczeństwa podkreślają, że poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków w dużej mierze zależy od kondycji lokalnej przyrody.

Ekspertka o odbudowie zasobów przyrodniczych: lokalne wysiłki to za mało

Jak podkreśla Marta Klimkiewicz z Fundacji ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi, Nature Restoration Law to również skuteczne narzędzie w walce z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym:

– Nature Restoration Law koncentruje się na tych elementach przyrody, które osłaniają nas przed skutkami zmian klimatu: drzewach miejskich, których cień dosłownie ratuje życie podczas fal upałów, torfowiskach, które jak gąbka zatrzymują wodę niezbędną dla rolnictwa, lasach, które spowalniają spływ wody opadowej i zapobiegają powodziom. Potrzebujemy tego typu kompleksowych rozwiązań prawnych na poziomie Unii Europejskiej, ponieważ zmiany klimatu to katastrofalne w skutkach zagrożenie, któremu można się przeciwstawić jedynie wdrażając skoordynowane działania na dużą skalę. Rozproszone, lokalne wysiłki poszczególnych państw to zdecydowanie za mało, żeby zabezpieczyć spokojną przyszłość i stabilny rozwój gospodarczy w Europie. Biznes i instytucje finansowe dostrzegły to już dawno - Europejski Bank Centralny i blisko 100 największych przedsiębiorstw w Unii europejskiej zaapelowało do instytucji UE o przyjęcie ambitnych unijnych przepisów, umożliwiających pilną odbudowę przyrody. Mówią tym samym jednym głosem z ekspertami z IPCC, którzy w najnowszym raporcie wskazują, że bez poprawy stanu przyrody zmiany klimatu i ich niszczycielskie skutki będą nie do zatrzymania – mówi ekspertka.

W sprawie poparcia dla Nature Restoration Law wypowiedziało się 215 polskich naukowców i naukowczyń, 11 ministrów ds. środowiska krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele europejskiego biznesu, 140 europejskich organizacji pozarządowych, a kolejny apel w najbliższych dniach przekażą polskie organizacje pozarządowe. Poparcie dla przepisów wyraziło również polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych ostrzegają, że jedynie 12 proc. Polek i Polaków uważa, że rząd wywiązuje się z obietnic przedwyborczych w zakresie ochrony i odbudowy przyrody w kraju. Głos przeciwko Nature Restoration Law stanowiłby poparcie dla kontynuacji szkodliwej polityki środowiskowej poprzedniego rządu i sygnalizował, że Polska popiera politykę krajów negujących troskę o klimat i środowisko oraz solidarność europejską, jak np. Węgry.

Justyna Choroś z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP przypomina, że w trakcie poprzedniego głosowania Polska nie poparła rozporządzenia, będącego owocem długotrwałych negocjacji wielu państw i osiągnięcia konsensusu.