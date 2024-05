„Mamut” już działa. Ruszyło największy na świecie urządzenie wyłapujące CO2

Za projekt nowej instalacji – podobnie jak w przypadku „Orki” – odpowiadają zajmujące się technologią klimatyczną szwajcarska firma Climeworks oraz islandzka firma Carbfix. „Mamut” stanął niedaleko stolicy Islandii, Reykjaviku – dokładnie w tym samym miejscu, gdzie znajduje się już „Orka”.

„Mamut” – największy na świecie obiekt wychwytujący CO2 z powietrza

Jak działa „Mamut”? Ze względu na to, że obiekty tego typu mają wyciągać CO2 z atmosfery – a nie go dokładać – instalacja korzysta ze źródeł geotermalnych. W przeciwieństwie do innych obiektów, które nierzadko korzystają z technologii filtracji wymagającej wyższych temperatur, zarówno „Orka”, jak „Mamut” swoje działanie opierają na kombinacji energii geotermalnej oraz gazów naturalnych. Sprawę ułatwia tu lokalizacja – „Mamut” i „Orka” znajdują się bowiem w ON Power w Geothermal Park w Hellisheioi, dzięki czemu mogą wykorzystywać pobliską odnawialną energię geotermalną i ciepło odpadowe do oddzielania CO2 od powietrza. „Climeworks planuje transportować dwutlenek węgla pod ziemię, gdzie naturalnie przekształci się on w kamień, trwale blokując dwutlenek węgla” – czytamy.

Budowa „Mamuta” rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku. Firma Climeworks twierdzi, że to obecnie największa na świecie tego rodzaju instalacja. „Posiada modułowy projekt z miejscem na 72 pojemniki zbierające – elementy, które wychwytują dwutlenek węgla z powietrza. Można je łatwo ustawiać jeden na drugim i przemieszczać. Obecnie jest ich 12, a w ciągu kilku najbliższych miesięcy ma być ich jeszcze więcej” – czytamy.

Climeworks dotychczas nie poinformowało, ile dokładnie kosztować będzie usunięcie każdej tony dwutlenku węgla z powietrza. Zaznaczono jednak, że „suma ta jest bliżej 1000 dolarów za tonę niż 100 dolarów za tonę”. Jednocześnie Climeworks wciąż pracuje nad tym, by obniżać koszty – każda kolejna instalacja pochłania mniej pieniędzy. Jak podkreślono, celem jest to, by do 2030 roku koszt uśnięcia jednej tony CO2 wynosił 300-350 dolarów.