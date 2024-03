Wielkopolska nie chce węgla. Pierwsze polskie województwo w globalnej koalicji

Podczas konferencji „Life After Coal”, czyli „Życie Po Węglu” województwo wielkopolskie jako pierwsze w Polsce dołączyło do koalicji Powering Past Coal Alliance (PPCA.) To znaczący krok w kontekście transformacji energetycznej nie tylko Polski, ale całej Europy, gdyż region jest jednym z najbardziej zależnych od węgla w kraju. Wcześniej do koalicji przystąpiła Wschodnia Wielkopolska, Koszalin, Wałbrzych oraz przedsiębiorstwo energetyczne ZE PAK.

Reklama

W ubiegłym roku zużycie węgla w Unii Europejskiej spadło o 19 proc. Tendencja była wyraźnie zauważalna również w Polsce, gdzie odnawialne źródła energii zapewniły aż 27 proc. krajowej energii elektrycznej, dzięki czemu produkcja energii z węgla osiągnęła rekordowo niski poziom 61 proc.

Wielkopolska znajduje się w ścisłej czołówce polskich regionów, które rozwijają odnawialne źródła energii, bo region korzysta na tym, że panują tu korzystne warunki wietrzne, jest teź poziom nasłonecznienia. Znajduje się tu również wyjątkowo wielu beneficjentów programu Mój Prąd, zapewniającego dofinansowanie do fotowoltaiki, magazynów energii oraz pomp ciepła.

Wielkapolska chce odejść od węgla

W województwie znajduje się również spory region wydobycia węgla brunatnego, na terenie którego znajduje się zespół kopalń i elektrowni należących do firmy ZE PAK. Obecnie jednak kopalnie i zakłady zatrudniają ok. 2500 osób, czyli pięć razy mniej niż dekadę wcześniej. Świadome konieczności odchodzenia od węgla władze regionalne oraz spółka wspólnie opracowały nową wizję rozwoju, u podstaw której leży dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku oraz odejścia od węgla do końca bieżącej dekady.