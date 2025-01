Chwilowa radość dla nas, trauma dla zwierząt. Eksperci: Świętujmy, ale bez fajerwerków

Choć najczęściej mówi się o tym, że fajerwerki wywołują reakcje lękowe u zwierząt domowych, to tak samo działają one również na zwierzęta gospodarskie. Niemniej cierpią także zwierzęta dzikie, nieprzyzwyczajone do nagłych, intensywnych hałasów, błysków i zapachów związanych z wybuchami. Kilka lat temu głośno było między innymi o tym, co wydarzyło się w Rzymie – niedługo po wybiciu 24:00 w noc sylwestrową na ulicach miasta znaleziono tysiące ciał martwych ptaków. Kolejne, oszołomione zwierzęta, siedziały na chodnikach i ulicach i nie mogły poderwać się do lotu. Przerażone wystrzałami ptaki rozbijały się o ściany domów, wpadały na siebie w powietrzu, zahaczały o linie wysokiego napięcia. Śmierć niektórych prawdopodobnie została spowodowana przez zawał serca.

Fajerwerki mają jednak również istotny wpływ na środowisko – zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Powodują one między innymi zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, a także generowanie odpadów. Cząsteczki, które podczas puszczania fajerwerków spadają na ziemię, to nierzadko gaz pędny i barwniki, które wchłaniają się w glebę, a następnie przedostają się do systemów wodnych, zatruwając je oraz organizmy w nich żyjące. Samo pozyskanie surowca do produkcji fajerwerków także wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko – wycinaniem lasów i niepotrzebnym niszczeniem przyrody. Resztki surowców pozyskiwanych na potrzeby produkcji sztucznych ogni wyrzucane są także często do rzek, przez co zostaje ona zanieczyszczona. Nie mówiąc już o emisji – niektóre badania wskazują, że podczas spalania powstaje około 5,43 kg CO2. Dla porównania, przeciętne samochody osobowe wytwarzają około 192 gramów CO2 na 1,6 km.

Czytaj więcej Zdrowie Fajerwerki okazują się szkodliwe dla zdrowia człowieka i ekosystemów Naukowcy z Akademii Nauk Republiki Czeskiej (AV ČR) ostrzegają, że fatalny wpływ fajerwerków na zdrowie i środowisko nie powinien być ignorowany.

Eksperci: Świętujmy radośnie, ale pozwólmy przyrodzie trwać w spokoju

O rezygnację z fajerwerków apelują między innymi eksperci z Państwowej Rady Ochrony Przyrody, organu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Jak zaznaczają, ich huk wywołuje u zwierząt – zarówno dziko żyjących, jak i gospodarskich oraz domowych – przerażenie i stres. „Niejednokrotnie prowadzi do utraty zdrowia, a nawet życia” – podkreślają.

W apelu, który opublikowany został na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wskazano, że szkody przyrodnicze spowodowane przez sylwestrową kanonadę obserwuje się zarówno poza terenami zabudowanymi, jak i w centrach miast. „Sylwestrowa noc bywa szczególnie tragiczna dla ptaków, które w panice wzbijają się do lotu, a w ciemności niektóre z nich rozbijają się o różne przeszkody. Inne zwierzęta, na skutek hałasu i błysków wywołanych przez fajerwerki, są wybudzane ze snu zimowego, co zmniejsza ich szanse na przetrwanie zimy” – czytamy. „Cierpią też zwierzęta pozostające pod opieką człowieka. Niektóre z nich uciekają przestraszone, a część z nich już nigdy się nie odnajduje. W okresie noworocznym wielu właścicieli psów i kotów zmuszonych jest podawać im środki uspokajające” – zaznaczono.

Jak zauważają eksperci, ogromny stres przeżywają także zwierzęta w schroniskach, ośrodkach rehabilitacji, azylach oraz ogrodach zoologicznych.