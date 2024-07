TSUE bierze wilki w obronę. Polowanie niezgodne z prawem

Choć unijne prawo zabrania polowań na wilki, rząd kraju związkowego Tyrolu wydał pozwolenie na odstrzał konkretnego przedstawiciela tego gatunku, zidentyfikowanego jako 158MATK.

Powodem było zabicie przez przedstawicieli tego gatunku ok. 20 owiec, co naraziło na straty hodowców. Tymczasowe obejście zakazu obowiązywało w okresie od 29 lipca do 31 października 2022 roku.

TSUE przeciw polowaniu na wilki

Co do zasady wilki są objęte ochroną na mocy unijnej dyrektywy siedliskowej oraz Konwencji Berneńskiej, ta ostatnia dopuszcza jednak odstępstwa od zakazu polowań w szczególnych sytuacjach.

Obrońcy zwierząt podważyli stanowisko władz austriackiego Tyrolu, powołując się na obowiązujące prawo, a sąd tego kraju związkowego zwrócił się o wskazówki w tej kwestii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.