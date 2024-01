W scenariuszu umiarkowanych emisji przyjęto, że w każdym parku do 2055 roku nastąpi ocieplenie o ok. 2,2°C, a do 2085 roku o 2,5°C. W scenariuszu wysokich emisji przyjęto, że do 2055 roku w parkach temperatura wzrośnie o 2,8°C, a do 2085 roku o 4,6°C. Wzrost temperatury stanowi poważne zagrożenie dla nosorożców, które nie pocą się, a swoje ciała ochładzają dzięki kąpielom i przebywaniu w cieniu.

W przypadku realizacji scenariusza wysokich emisji autorzy badania ocenili szanse na przetrwanie któregokolwiek z gatunków nosorożców do 2085 roku jako zerowe.

Jak twierdzą naukowcy, mimo niezbyt optymistycznych prognoz płynących z badania, uzyskane w nim dane powinny zostać wykorzystane przez zarządców afrykańskich parków narodowych w celu pomocy zwierzętom w przystosowaniu się do ocieplającego się klimatu.