Ta inicjatywa to wyjątkowa platforma, która od ubiegłego roku nie tylko promuje, ale również nagradza najbardziej innowacyjne rozwiązania, produkty i dobre praktyki firm w obszarze zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, dekarbonizacji oraz innowacji wspierających ochronę środowiska.

Sukces pierwszej edycji programu oraz pozytywne opinie uczestników i laureatów potwierdziły jego ogromny potencjał edukacyjny i inspiracyjny. Tegoroczna edycja przyciągnęła jeszcze większą liczbę firm, a jej zasięg został rozszerzony dzięki zaangażowaniu nowych partnerów i patronów, którzy wzbogacili program swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nowością tegorocznej edycji było badanie praktyk zrównoważonego rozwoju w polskich firmach produkcyjnych, przeprowadzone przez Kantar Polska na zlecenie BASF Polska. Wyniki badania wskazują, że zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym elementem działalności firm produkcyjnych w Polsce, choć poziom zaangażowania różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Na poziomie deklaratywnym aż 83 proc. dużych i średnich firm uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju w swojej działalności, podczas gdy w przypadku małych firm odsetek ten wynosi 72 proc.

Druga edycja programu „Razem dla planety” to jeszcze więcej uczestników (37 zgłoszeń) i co również bardzo cieszy – ponowne zgłoszenia od firm, które brały udział w I edycji. Takie dane świadczą o tym, że program nabiera rozpędu, a niektóre firmy po roku mogą pochwalić się nowymi osiągnięciami na rzecz oszczędzania zasobów czy ochrony środowiska. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria promotora neutralności klimatycznej, w której można było pochwalić się inwestycjami w odnawialne źródła energii, strategią zrównoważonego rozwoju, liczeniem śladu węglowego czy współpracą na rzecz badań i rozwoju.

Diamentową Planetę, czyli 1. miejsce w tej kategorii, zdobyła firma Solaris Bus & Coach sp. z o.o – producent miejskich i podmiejskich autobusów. W projekcie Solaris Urbino 18 hydrogen, wspartym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, opracowano zeroemisyjny autobus miejski, którego napęd zasila bezpośrednio wodorowe ogniwo paliwowe. Dzięki temu nie ma potrzeby okresowego doładowywania baterii i budowy infrastruktury (ładowarek) na trasie przejazdu.

– To dla nas zaszczyt znaleźć się w gronie laureatek i laureatów konkursu Razem dla Planety. Jury doceniło codzienny wysiłek wszystkich pracowniczek i pracowników Solarisa, ku zrównoważonej przyszłości. Tytuł Promotora neutralności klimatycznej wzmacnia nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju. Zobowiązuje nas też do podejmowania kolejnych działań redukujących ślad węglowy i upowszechniania ich wśród naszych interesariuszy – mówiła Weronika Krzywicka-Styzińska ESG Manager, Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

Platynowa Planeta (2. miejsce) trafiła do firmy Colliers Poland sp. z o.o. działającej w branży nieruchomości. Oferuje ona usługi z obniżonym śladem węglowym np. sustainable fitouts, kompleksową usługę dekarbonizacji, strategie dekarbonizacji budynków, kontraktuje też energię w ramach PPA na własne potrzeby.

3. miejsce zajęła firma Qemetica Polyurethanes sp. z o.o. – lider produkcji pianek poliuretanowych w Polsce. 30 proc. energii w zakładzie produkcyjnym pochodzi z OZE.

Doceniona została też działalność firmy Avon Operations Polska sp. z o.o., do której trafiło wyróżnienie od firmy BASF Polska.

Druga w kolejności kategoria pod względem liczby zgłoszeń to mistrz obiegu zamkniętego.

1. miejsce zajął tu Flukar sp. z o.o. To polska firma zajmująca się oczyszczaniem przepracowanych olei i smarów. 2 miejsce i Platynowa Planeta trafiła do branży budowlanej, reprezentowanej przez firmę Adamietz sp. z o.o. 3. miejsce i Zieloną Planetę zdobyła firma Sirmax sp. z o.o. – wiodący producent kompaundów z tworzyw sztucznych.

– Dziękujemy BASF za tworzenie wartości dodanej dla biznesu na świecie oraz dla środowiska. Jako firma o wysokiej świadomości proekologicznej doceniamy możliwość pokazania swoich dobrych praktyk, projektów i rozwiązań w zakresie GOZ i zrównoważonego rozwoju. Oby więcej takich inicjatyw – mówił Marek Fajferek, Członek Zarządu ds. R&D., Flukar Sp. z o.o.

Wybór kapituły programu w kategorii produktowej, typując innowatora roku, był poprzedzony długą dyskusją. I tak 1. miejsce i Diamentowa Planeta trafiła do Bielenda Group SA za grupę produktów pod marką Tołpa. W recepturach ograniczono ilość surowców do niezbędnych i korzystano z surowców pochodzenia naturalnego oraz z upcyclingu, wykorzystano także proces ekoprojektowania opakowań.

– Razem dla Planety to cudowna inicjatywa angażująca łańcuch wartości i z udziałem mnóstwa inspirujących ludzi. Jest to moment, w którym firmy mogą wspólnie celebrować sukcesy dokonane na rzecz zrównoważonego rozwoju, których na co dzień nie mają w pamięci, a moment celebracji jest bardzo ważny i napędza do dalszych działań. Jestem pod wrażeniem organizacji całego wydarzenia, już drugi rok z rzędu, wszystko dopracowane w najmniejszym detalu. Gratulacje dla BASF i wszystkich laureatów – podkreślała Patrycja Zamorska, ESG Manager, Bielenda Group S.A.

Platynowa Planeta, czyli 2. miejsce, trafiła do firmy Chespa sp. z o.o. Nagrodzona innowacja to wodorozcieńczalna farba, która posiada certyfikat kompostowalności. Druk grafiki z użyciem tego rozwiązania odbywa się przy zastosowaniu wodowymywalnych płyt fotopolimerowych awp, które posiadają certyfikat carbon neutral.

Zielona Planeta, czyli 3. miejsce, trafiła do firmy Flukar sp. z o.o. za innowacyjną technologię odzysku strumieni węglowodorowych odpadów. Pozyskane innowacyjne bazy surowcowe cechują się unikalnymi właściwościami z zachowaniem konkurencyjności cenowej, co stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzebę rynku związaną z dostępem do technologii oraz produktów pochodzących z selektywnego zagospodarowania odpadów ropopochodnych. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (czterokrotnie mniejsza emisja CO2eq oleju z regeneracji w porównaniu z olejem produkowanym z ropy naftowej). Wykorzystano także produkty pochodzące z recyklingu (odzysk 70 proc. bazy olejowej).

Ostatnia kategoria: lider zrównoważonego rozwoju MŚP – była przeznaczona dla małych i średnich firm.

I tak, 1. miejsce i Diamentową Planetę otrzymała firma Troton – zajmując się projektowaniem, produkcją i dystrybucją wyrobów chemicznych dla lakiernictwa samochodowego i szkutnictwa. 2. miejsce zajęła firma Djchem Chimicals Poland. Firma jest wiodącym liderem technologicznym w produkcji antyutleniaczy i antyozonantów aminowych. Zielona Planeta (3. miejsce) – trafiła do firmy Kotar – producenta materiałów termoizolacyjnych wykorzystywanych w montażu ogrzewania podłogowego.

