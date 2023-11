Temperatury rosną, cel stawiany w porozumieniu paryskim niemożliwy do zrealizowania?

Obecnie średnia globalna temperatura wzrosła o ok. 1,2 stopnia Celsjusza w stosunku do czasów przedindustrialnych, a zdaniem ekspertów, jeśli tendencja wzrostowa się utrzyma, przekroczenie celu określonego w porozumieniu paryskim może być możliwe już na początku kolejnej dekady. Według naukowców z Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), obecnie świat znajduje się na ścieżce zmierzającej do przekroczenia progu ocieplenia o 2 stopnie Celsjusza najpóźniej do połowy stulecia.

Jak wynika z raportu organizacji non-profit, Climate Central, między 1 listopada 2022 roku a 31 października 2023 roku, 90 proc. globalnej populacji doświadczyło co najmniej 10 dni temperatur, których wzrost był efektem pogłębiających się zmian klimatu, a 73 proc. ludzi na świecie było nimi dotkniętych przez ponad miesiąc.

W opublikowanym niedawno raporcie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) ostrzegano, że obecne zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego mogą doprowadzić do przekroczenia w tym stuleciu wzrostu temperatury o 2,5–2,9 stopnia Celsjusza w porównaniu do epoki przedindustrialnej. Osiągnięcie celu, czyli wzrostu nieprzekraczającego 1,5 stopnia Celsjusza nie będzie możliwe, jeśli kraje nie obniżą swoich emisji gazów cieplarnianych o 42 proc. do 2030 roku. Największy wysiłek powinny wykonać kraje należące do G20, odpowiedzialne za ok. 80 proc. globalnych emisji.

Autorzy raportu zauważyli, że w latach 2021-2022 globalne emisje gazów cieplarnianych wzrosły o 1,2 proc., a ich źródłem były głównie paliwa kopalne.