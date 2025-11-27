Materiał Partnera: VIESSMANN

W dobie rosnących wymagań środowiskowych oraz coraz bardziej restrykcyjnych norm emisyjnych instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii przestają być opcją – stają się koniecznością. Jednym z najbardziej perspektywicznych rozwiązań są pompy ciepła, które umożliwiają wysokoefektywne wykorzystanie energii odnawialnej zgromadzonej w otoczeniu. Stanowią one fundament nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia do ogrzewania.

Pompy ciepła Vitocal nie tylko zapewniają komfort cieplny i pomagają oszczędzać energię, ale także znacząco redukują emisję CO2. Dzięki nim każdy dom może stać się częścią globalnej transformacji energetycznej.

Realny wpływ na klimat zaczyna się w domu

Walka o klimat nie polega wyłącznie na wielkich projektach i deklaracjach międzynarodowych instytucji. Zaczyna się tam, gdzie każdego dnia podejmujemy decyzje dotyczące sposobu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia pomieszczeń.

Pompy ciepła Vitocal doskonale wpisują się w nowoczesny model gospodarowania energią, którego priorytetem jest ograniczenie zużycia paliw kopalnych i redukcja emisji CO2. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej z otoczenia mogą zmniejszyć emisje nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu z tradycyjnymi źródłami ciepła. Ponieważ dostarczają ciepło bez procesu spalania, pracują bezemisyjnie. Oznacza to brak lokalnych zanieczyszczeń odpowiedzialnych za smog, a tym samym realną poprawę jakości powietrza w najbliższym otoczeniu.

Płynne przejście na odnawialne źródła energii

Pompy ciepła Vitocal mogą stanowić jedyne źródła ciepła w budynku – zarówno nowym, energooszczędnym, jak i modernizowanym, o większym zapotrzebowaniu na ciepło. Bardzo dobrze sprawdzają się również w systemach hybrydowych, współpracując np. z kotłem gazowym. W takim układzie pompa ciepła przejmuje większość pracy w sezonie grzewczym, podczas gdy konwencjonalne źródło ciepła pełni funkcję wsparcia jedynie przy najniższych temperaturach zewnętrznych. Pozwala to znacząco obniżyć koszty eksploatacji, ale także ograniczyć emisje i stopniowo odchodzić od paliw kopalnych bez konieczności natychmiastowej wymiany całej instalacji.

Duet na rzecz oszczędności i środowiska

Jednym z kluczowych atutów pomp ciepła Vitocal jest ich pełna kompatybilność z instalacjami fotowoltaicznymi. Połączenie pompy ciepła z własnym źródłem energii elektrycznej umożliwia niemal całkowicie bezemisyjną pracę systemu grzewczego oraz maksymalizację autokonsumpcji energii z PV. W praktyce oznacza to, że energia produkowana na miejscu może ogrzewać dom i wodę użytkową, a latem również efektywnie chłodzić wnętrza. Budynek staje się dzięki temu inteligentnym i ekologicznym systemem energetycznym.

OPINIA PARTNERA

Ewelina Bartnikowska Marketing Manager Viessmann Sp. z o.o.

Pompy ciepła to dziś jedyna technologia, która umożliwia dostęp do zdekarbonizowanego ciepła do ogrzewania budynków i wody użytkowej, a także chłodzenia pomieszczeń, charakteryzując się przy tym wysoką efektywnością energetyczną. Choć energia elektryczna wykorzystywana do ich pracy ma w Polsce wciąż stosunkowo wysoki ślad węglowy, to zarówno w krajowym, jak i europejskim systemie elektroenergetycznym będzie ona coraz czystsza. Wraz z rosnącym udziałem źródeł niskoemisyjnych w strukturze produkcji energii elektrycznej pompy ciepła umożliwiają jeszcze większą dekarbonizację ciepła, a w perspektywie kilku dekad mogą produkować, w 100 proc. opierając się na OZE.

Pompy ciepła Vitocal wyposażone są w zaawansowane rozwiązania cyfrowe i stanowią integralną część systemu Viessmann One Base. Platforma ta łączy wszystkie urządzenia i elementy inteligentnego domu w jeden spójny system, umożliwiając wygodne sterowanie nimi za pomocą aplikacji mobilnej ViCare. Pozwala to szybko i intuicyjnie zarządzać ogrzewaniem, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody czy wentylacją, a także korzystać z inteligentnej optymalizacji przepływów energii. Rozwiązanie to zapewnia maksymalną efektywność, niższe koszty i jeszcze bardziej ekologiczną pracę całej instalacji.

