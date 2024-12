W obliczu dramatycznej suszy, z którą mierzy się obecnie Katalonia, hiszpański rząd zdecydował, że do tego regionu statkami transportowana będzie woda, która ma uzupełnić niedobory. Aktywiści zajmujący się ochroną środowiska uważają, że jest to nietrafiony pomysł – ich zdaniem nie rozwiąże to bowiem na dłuższą metę problemu związanego z gospodarką wodną w Katalonii.