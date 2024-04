Nowa „stolica smogu” w Europie. Lekarze i eksperci apelują o pilne działanie

Badanie przeprowadzone przez Barceloński Instytut Zdrowia Globalnego (ISGlobal) wykazało, że średnia jakość powietrza w Europie poprawiła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Wciąż jednak zdecydowana większość mieszkańców kontynentu oddycha powietrzem niespełniającym norm wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Reklama

Zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem zwłaszcza w Brukseli, stolicy Unii Europejskiej, każdego roku z powodu jego fatalnej jakości w tym mieście umiera ok. 900 osób, co stanowi ok. 10 proc. wszystkich zgonów w Brukseli.

Bruksela: fatalna jakość powietrza

W związku ze zbliżającymi się wyborami krajowymi oraz lokalnymi, 140 belgijskich lekarzy i ekspertów, zrzeszonych w ramach kampanii „Les chercheurs d’air”, podpisało list otwarty do kandydatów w tegorocznych wyborach. Apelują w nim o niezwłoczne zajęcie się problemem fatalnej jakości powietrza w Brukseli, podkreślając, że wpływa zarówno na zdrowie mieszkańców miasta, jak i jego budżet. Jedynie w 2018 roku zła jakość powietrza wygenerowała dla miasta koszty sięgające 1,6 miliarda euro, czyli średnio 1400 euro na mieszkańca.

Czytaj więcej Klimat Zaskakujące odkrycie na „podniebnych wyspach” Afryki. Setki nowych gatunków Wzdłuż pasma górskiego rozciągającego się od północnego Mozambiku po górę Mulanje w Malawi w południowo-wschodniej Afryce, naukowcy odkryli nieznany dotąd „ekoregion”, będący domem dla setek roślin i zwierząt niespotykanych nigdzie indziej na Ziemi.

Według Barcelońskiego Instytutu Zdrowia Globalnego (ISGlobal), Bruksela znajduje się na ósmym miejscu wśród 800 miast Europy pod względem stężenia dwutlenku azotu, znajdującego się w spalinach samochodowych. W niektórych regionach miasta jego poziomy przekraczają normy dopuszczalne przez Światową Organizację Zdrowia aż pięciokrotnie. Poziomy pyłów zawieszonych PM2,5 są z kolei dwukrotnie wyższe niż zalecane limity.