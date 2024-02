Północna część Włoch od lat zmaga się z silnym zanieczyszczeniem powietrza, które nasila się zimą. Szereg badań wykazał, że mieszkańcy Mediolanu oddychają powietrzem najgorszej jakości w Europie Zachodniej.

W tym roku sytuację pogarsza niski poziom opadów oraz brak wiatru, przez co smog zatrzymuje się wokół miasta. Jak wynika z danych Włoskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, liczba zgonów spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem we Włoszech sięga ok. 80 000 zgonów rocznie.

Smog we Włoszech. Władze kwestionują pomiary

Skalę zanieczyszczenia podkreśliły dane opublikowane na początku tygodnia w szwajcarskim serwisie IQAir, specjalizującym się w przekazywaniu informacji na temat stanu powietrza w miastach na całym świecie. Pomiary dotyczące smogu w czasie rzeczywistym sprawiły, że Mediolan znalazł się w pewnym momencie na drugim miejscu na świecie, tuż pod chińskim miastem Chengdu, a obecnie wciąż znajduje się w ścisłej światowej czołówce pod względem poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Dane opublikowane przez IQAir podważył burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala, twierdząc, że to „zaimprowizowane analizy przeprowadzane przez podmiot prywatny”. Również lombardzka jednostka regionalnej agencji ochrony środowiska Arpa określiła klasyfikację IQAir jako „niewiarygodną”, przyznając jednak, że w ciągu ostatnich dniach powietrze w Mediolanie stale przekraczało dopuszczalne wartości PM 2,5.

Trudno jednak uwierzyć, że nie dostrzega powagi sytuacji, biorąc pod uwagę, że w ramach walki ze smogiem, w październiku ubiegłego roku Sala zapowiedział wprowadzenie ograniczenia wjazdu samochodów do centrum miasta. W mieście zostaną zainstalowane kamery rejestrujące ruch uliczny, które będą blokować wjazd dla pojazdów prywatnych, za wyjątkiem mieszkańców posiadających garaż lub osób korzystających z parkingu, a także dla taksówek i transportu publicznego. Zmiany mają wejść w życie do połowy 2024 roku. Decyzję z aprobatą przyjęła włoska grupa ekologiczna Citizens for Air, potwierdzając, że w mieście konieczne jest wprowadzenie ograniczenia emisji pochodzących z pojazdów, ogrzewania i rolnictwa.