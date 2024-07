Słynna pustynia pokryła się kwiatami. Rzadkie zjawisko uchwycone na zdjęciach

Chilijska pustynia Atacama – jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi – w ostatnich dniach pokryła się dywanem białych i fioletowych kwiatów. To wynik ulew i odpowiedniej temperatury – pobudziły one do życia uśpione w pustynnym piachu nasiona. Podobne zjawisko ma miejsce co około pięć-siedem lat.

Pustynia Atacama kwitnie. To jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi

Zazwyczaj na pustyni Atacama kwiaty kwitną wiosną. Jak zauważa stacja CNN, obecne kwitnienie nastąpiło jednak wcześnie, bo w samym środku zimy na półkuli południowej. Powód? To wynik potężnych ulew, które nad Chile sprowadził El Niño. Eksperci zauważają, że kwitnienie najczęściej zbiega się właśnie z tym zjawiskiem – podczas niego temperatury w regionie są bowiem wyższe, a to prowadzi do większego parowania. W konsekwencji pojawia się także wyższa suma opadów.

Jak powiedział w rozmowie z agencją Reutera Cesar Pizarro – badacz kierujący ochroną różnorodności biologicznej w National Forestry Corporation – „zakwity nie są jeszcze na tyle rozległe, by oficjalnie uznać je za część kwitnącej pustyni”. Już niebawem może się to jednak zmienić – Pizarro podkreśla bowiem, że prognozowane są kolejne duże opady. Kwiaty już wkrótce prawdopodobnie będzie można więc podziwiać na znacznie większym obszarze pustyni Atacama.