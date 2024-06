Jak informuje BBC, sztuczna inteligencja pomaga naukowcom z Uniwersytetu w Southampton w znalezieniu w lasach Republiki Południowej Afryki rodzaju żeńskiego rośliny Encephalartos woodii. Po co? Wszystkie okazy tego gatunku, które znajdują się w Southampton, są rodzaju męskiego, w związku z czym nie mogą rozmnażać się one w sposób naturalny. Jak podkreślają naukowcy, ich badania nazwać można poszukiwaniami żeńskiej partnerki dla „najbardziej samotnej rośliny na świecie”.

Sagowiec E.woodii: „najbardziej samotna roślina na świecie”

Jak szacują botanicy, sagowiec E. woodii istnieje od ponad 200 milionów lat. Jedyny egzemplarz tej rośliny w naturze odkryty został w lesie Ngoye w Republice Południowej Afryki w 1895 roku. Gatunek ten jest rozdzielnopłciowy – oznacza to, że konkretne jego okazy są wyłącznie męskie lub żeńskie, w związku z czym roślina nie jest w stanie rozmnażać się w sposób naturalny. Zanim sagowiec wymarł na wolności, jego próbki trafiły jednak do ogrodów botanicznych, dzięki czemu roślinę sklonowano. Obecnie sagowiec uprawiany i rozmnażany jest w Królewskich Ogrodach Botanicznych w Kew w Londynie. Określa się go jako „najbardziej samotną roślinę na świecie”.

W związku z sytuacją naukowcy postanowili pomóc roślinie i znaleźć jej partnerkę. Nie jest to jednak łatwe. W ramach projektu badawczego naukowcom pomaga sztuczna inteligencja. Drony przeszukują lasy w RPA – jedynym miejscu, gdzie rośnie ten gatunek sagowca – a sztuczna inteligencja analizuje obraz z kamer zainstalowanych na dronach.

„Używamy algorytmu rozpoznawania obrazu. To ułatwia identyfikację roślin” - mówi w rozmowie z BBC dr Laura Cinti z Uniwersytetu w Southampton. „Wygenerowaliśmy zdjęcia roślin, a następnie umieściliśmy je w różnych środowiskach ekologicznych, by wypracować model do ich rozpoznawania” - dodaje, zaznaczając, że dotychczas udało się zbadać zaledwie 2 proc. obszaru o powierzchni ponad czterech tysięcy hektarów. Jak zaznaczają eksperci, nigdy wcześniej las nie został w pełni zbadany pod kątem tego, czy istnieje w nim żeński egzemplarz rośliny.