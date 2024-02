Tegoroczna zima jest w Japonii wyjątkowo ciepła. 20 lutego stacja telewizyjna NHK podała, że w niektórych obszarach Japonii, np. w centrum Tokio, temperatura osiągnęła 23,7°C, czyli mniej więcej tyle, ile zwykle pokazują termometry w tym kraju w okresie od końca kwietnia do połowy czerwca. To nie wszystko, bo stacje pomiarowe w całym kraju w lutym informowały o rekordach temperatury. Pod tym względem luty był w Japonii wyjątkowy. Ma to wpływ na to, kiedy w Japonii rozpoczyna się sezon kwitnienia wiśni. W tym roku może zacząć się rekordowo wcześnie.

Sakura 2024: Kiedy w Japonii kwitną wiśnie?

Anomalie pogodowe doprowadziły do przyspieszenia kwitnienia wiśni, który tradycyjnie przypadał na przełomie marca i kwietnia. Jednak wraz z pogłębianiem się zmian klimatycznych, następuje to coraz szybciej. W 2023 roku sezon kwitnienia wiśni w Japonii rozpoczął się 10 dni wcześniej niż zwykle, co było rekordem. Od rozpoczęcia pomiarów w 1953 roku (a także, według dokumentów historycznych z Kioto, od 812 roku), najwcześniejsze dotąd terminy kwitnienia wiśni odnotowano w Japonii w 2020 oraz 2021 roku.

Według szacunków japońskiej firmy Weathernews Inc. w tym roku drzewa wiśni zakwitną w Tokio 18 marca, następnie 19 marca w Fukuoce, 20 marca w Nagasaki i Jokohamie, 21 marca w Nagoi i 22 marca w Osace. Zdaniem ekspertów serwisu Weather Map zajmującego się analizą prognoz pogody, tokijskie wiśnie zakwitną 17 marca, a według Japan Weather Association sezon kwitnienia wiśni w Japonii rozpocznie się 19 marca, a jako pierwsze zakwitną one w w Fukuoce i Kochi, a następnego dnia w Tokio. Mimo rozbieżności co do dat oraz lokalizacji, eksperci są zgodni co do tego, że tegoroczny sezon kwitnienia wiśni rozpocznie się jeszcze wcześniej niż dotychczas.

Zjawisko ma istotne znaczenie kulturowe – na cześć kwitnących kwiatów wiśni odbywa się festiwal kulturalny znany jako Festiwal Hanami, czyli „oglądanie kwiatów”. Jet to też wydarzenie ważne dla gospodarki Japonii, bo Sakura co roku przyciąga rzesze turystów, którzy chcą oglądać kwitnące drzewa wiśni. Według szacunków ekspertów z Uniwersytetu Kansai z 2019 roku, każdego roku w festiwalu „oglądania kwiatów” biorą udział ok. 63 miliony osób z Japonii i całego świata, wydając przy tym łącznie ok. 2,7 mld dolarów.