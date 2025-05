Dzień Długu Ekologicznego (Earth Overshoot Day) to inicjatywa organizacji Global Footprint Network, której zadaniem jest zobrazować skalę nadmiernej eksploatacji naturalnych zasobów. Przyjmuje się, że jest to data, w której konsumpcja zasobów naturalnych przekroczy zdolność ekosystemów do regeneracji. Dla każdego kraju wypada innego dnia, wskazując na skalę eksploatacji zasobów przez jego mieszkańców oraz ich wpływ na degradację środowiska.

Dzień długu ekologicznego w 2025 roku

Jak wynika z danych „Global Footprint Network”, w tym roku Dzień Długu Ekologicznego najwcześniej obchodził Katar (6 lutego), następnie Luksemburg (17 lutego), Singapur (26 lutego), Mongolia (6 marca) i Estonia (4 marca). Kraje, w których wypadnie najpóźniej to Tunezja (28 października), Ekwador (31 października), Nikaragua (11 listopada), Indonezja (18 listopada) i Urugwaj (17 grudnia).

Unia Europejska wyczerpała w tym roku przypadające jej zasoby 29 kwietnia, czyli o kilka dni wcześniej niż w roku ubiegłym, co stanowi powód do niepokoju. Choć mieszkańcy Unii Europejskiej stanowią zaledwie 7 procent globalnej populacji, gdyby wszyscy ludzie na świecie dorównali im poziomem konsumpcji, aby uzyskać zasoby do zaspokojenia ich potrzeb, konieczne byłoby czerpanie ich z trzech planet.

Warto zauważyć, że podczas gdy średnia globalna plasuje się w okolicy sierpnia, Polska swój dług ekologiczny zaciąga już na początku maja, co wskazuje na mocno obciążający dla planety styl życia, poziom konsumpcji oraz model gospodarki w kraju.