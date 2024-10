Dr hab. Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej przy Uniwersytecie Łódzkim i członkini rady Fundacji Sendzimira podkreśla, że obecna sytuacja wynika z faktu, że w ciągu ostatnich kilku dekad środowisko traktowaliśmy „bardzo beztrosko”

– To sytuacja, która doprowadziła do tak dużej degradacji krajobrazu, że przestał on pełnić funkcje, które pozwalają na regulację krążenia wody – mówi. – Może to dramatyczne wydarzenie w końcu pozwoli nam wyjść z iluzji, że zmiany klimatu są nieistotne albo że jakoś damy sobie radę. Nie, kryzys klimatyczny się nasila – mówi ekspertka.

Naukowcy powtarzają, że warunkiem koniecznym do uniknięcia jeszcze gorszych scenariuszy zmian klimatu, jest odejście od paliw kopalnych. Niedawno wystosowano list otwarty do parlamentarzystów, z apelem o to, by wspólnie podjąć dialog w zakresie niezbędnych rozwiązań, które pomogą walczyć z kryzysem klimatycznym oraz wesprzeć adaptację do tych zmian, których uniknąć się nie da.