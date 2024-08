„Antycyklon nad Włochami powoli staje się coraz silniejszy, powodując stopniowy wzrost temperatur. W tym tygodniu temperatury osiągnęły już 38–39°C w centralnej i południowej części kraju. Szczyt ma być w weekend i podnieść temperatury do 43°C” – twierdzą meteorolodzy, zaznaczając, że jest to początek nowej fali upałów, która potrwa co najmniej do przyszłego tygodnia. „Włochy prawdopodobnie nie odczują ulgi od ekstremalnych upałów co najmniej do połowy sierpnia” – zaznaczają badacze.