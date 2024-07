Europa ociepla się w rekordowo szybkim tempie. Turystów to nie przeraża

W przypadku spełnienia się najgorszego analizowanego scenariusza, czyli wzrostu temperatury o 2°C w stosunku do poziomów przedindustrialnych, do 2100 roku Grecja utraci nawet 37 dni z powodu wysokich temperatur w lecie od maja do września. Włochy stracą 7 dni, Hiszpania 13, Portugalia 33, a Turcja 11. Dodatkowe dni komfortowej pogody zyska za to m.in. Austria (52), Francja (18) oraz Wielka Brytania (60). To jednak tylko pozornie dobra wiadomość, gdyż oznacza, że zimy w tych krajach będą cieplejsze, co zagrozi lokalnej branży narciarskiej.