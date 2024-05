Turbulencje staną się coraz częstsze. To efekt zmian klimatu, kluczowe jest CO2

Informacja o tym, że w trakcie lotu linii Singapore Airlines z Londynu do Singapuru wyjątkowo silne turbulencje doprowadziły do śmierci jednego z pasażerów i obrażeń u co najmniej 71 osób, zaszokowała opinię publiczną. Podobna sytuacja wystąpiła podczas lotu linii Etihad z Dohy do Dublina.

Mimo że turbulencje nie są zjawiskiem wyjątkowym w lotnictwie i wielu pasażerów doświadczyło ich podczas podróży, to z reguły stanowią one raczej niewielką uciążliwość w trakcie lotu. Tymczasem eksperci przewidują, że siła i częstotliwość występowania turbulencji może rosnąć w przyszłości. Winę za to ponoszą zmiany klimatu.

Turbulencje coraz częstsze. To efekt zmian klimatu

W badaniu opublikowanym w 2017 roku na łamach czasopisma „Advances in Atmospheric Sciences” wykorzystano symulacje modeli klimatycznych do zbadania transatlantyckich turbulencji czystego powietrza w okresie zimowym w kontekście zmian klimatu. Jego autorzy ustalili, że wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze może doprowadzić do wzrostu lekkich turbulencji o ok. 59 proc., umiarkowanych o 4 proc., natomiast najsilniejsze mogą wzrosnąć nawet o 127 proc.

Analiza opublikowana w 2019 roku na łamach „Nature” wykazała, że zmiana klimatu już zwiększa turbulencje poprzez wzrost tak zwanego pionowego ścinania w strumieniu odrzutowym na północnym Atlantyku. Z kolei badanie opublikowane w 2023 roku w czasopiśmie Geophysical Research Letters potwierdziło, że w latach 1979-2020 silne turbulencje nad północnym Atlantykiem wzrosły o ponad połowę.