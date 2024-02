Groźny wyciek z Fukushimy: gleba skażona radioaktywną wodą

Nowe unijne przepisy stanowią kolejny krok na drodze do unijnego celu ograniczenia zanieczyszczenia mikroplastikiem o co najmniej 30 proc. do 2030 roku. Unia Europejska chce wprowadzenia zasady „płaci ten, kto zanieczyszcza”. W tym przypadku płacącym mają być firmy kosmetyczne.