Otwarto największą na świecie farmę fotowoltaiczną w Dubaju

Według danych zawartych w analizie „Statistical Review of World” Zjednoczone Emiraty Arabskie znajdują się w ścisłej światowej czołówce pod względem zużycia energii słonecznej. W ubiegłym roku kraj zużył 1 921 kilowatogodzin energii słonecznej na mieszkańca, zajmując drugie miejsce na świecie - po Australii, w której zużycie wyniosło 3 868 kilowatogodzin na mieszkańca. Zjednoczone Emiraty Arabskie dysponują ogromnym potencjałem w zakresie fotowoltaiki, gdyż ponad 90 proc. powierzchni kraju jest w stanie produkować energię słoneczną.

ZEA: Powstała farma słoneczna o mocy 2 gigawatów

Na kilka tygodni przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP28, Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły największą na świecie farmę fotowoltaiczną Al Dhafra, o mocy 2 gigawatów (GW). Farma słoneczna znajduje się 35 kilometrów od Abu Zabi i składa się z niemal 4 milionów dwustronnych paneli słonecznych. Ma zasilać ok. 200 000 gospodarstw domowych. W panelach wykorzystano innowacyjną technologię dwustronną, zapewniającą wychwytywanie światła słonecznego po obu stronach paneli, w celu maksymalizacji wydajności.

Szacuje się, że nowa farma pozwoli ograniczyć krajowe emisje dwutlenku węgla o ponad 2,4 miliona ton rocznie. Pierwszy projekt fotowoltaiczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został uruchomiony w 2009 roku przez firmę Masdar, która zbudowała farmę fotowoltaiczną o mocy 10 MW. Al Dhafra Solar PV generuje 200 razy więcej mocy.

ZEA do 2050 roku chcą produkować 44 gigawaty energii ze źródeł odnawialnych

Obecnie moc produkcyjna energii słonecznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosi 3,2 GW, jednak kraj ma ambicje, aby do 2030 roku zwiększyć swoją moc odnawialną do 14 GW, a do 2050 roku zwiększyć ją do 44 GW. Szacuje się, że do tego czasu 25 proc. zapotrzebowania energetycznego kraju będzie zaspokajane dzięki energii słonecznej.