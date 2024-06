„Potrójne zagrożenie” dla oceanów. Naukowcy podnoszą alarm. „To zdumiewające”

Klimatolodzy są zaniepokojeni ciągłym wzrostem temperatur oceanów, które w ostatnich miesiącach osiągnęły niezwykle wysokie poziomy. „Ciepło dosłownie przekroczyło wszelkie granice, to zdumiewające” - powiedziała Andrea Dutton, geolog i klimatolog z University of Wisconsin, która nie była zaangażowana w nowe badania. „Nie możemy w pełni wyjaśnić temperatur, które obserwujemy na przykład na Atlantyku. To jeden z powodów, dla których sezon huraganów jest tak niepokojący w tym roku. To dość przerażające” - dodała.

Podobne warunki występowały w okresie największego wymierania w historii

Poza wyjątkowo wysoką temperaturą oceanu, która zmusza ryby i inne gatunki morskie do przemieszczania się, oceany płacą także wysoką cenę za pochłanianie ogromnych ilości ciepła i dwutlenku węgla z emisji paliw kopalnych. Nadmiar CO2 sprawia, że woda morska staje się bardziej kwaśna. Sprawia to, że rozpuszczają się skorupy stworzeń morskich, a ocean ma coraz mniej tlenu. „Oznacza to, że życie morskie jest wypychane z miejsc, w których jest w stanie przetrwać” - powiedziała Dutton. „To badanie jasno pokazuje, że dzieje się to teraz i że te złożone zagrożenia wypchną organizmy poza ich punkty krytyczne. Ludzie muszą zdać sobie sprawę, że oceany chronią nas przed ilością ciepła, którą odczuwamy na lądzie. I że nie pozostaje to bez konsekwencji” – podkreśliła.

Naukowcy zauważają, że spadający poziomu tlenu, rosnące zakwaszenie i gwałtowne ocieplenie się oceanów występowało także pod koniec okresu permu około 252 mln lat temu. Ziemia wówczas doświadczyła największego znanego w historii wymierania. „Pod koniec permu istniał ten sam wzorzec, w którym wymarły dwie trzecie gatunków morskich” - podkreślają naukowcy. „Nie mamy teraz identycznych warunków jak wtedy, ale warto podkreślić, że zachodzące zmiany środowiskowe są podobne” – podkreślają.