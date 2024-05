Góra lodowa wielkości Krakowa oderwała się od Antarktydy. Zagrożenie dla statków

Antarktyda, kontynent wiecznej zimy oraz bezkresnego śniegu i lodu, od dłuższego czasu przykuwa uwagę całego świata, ze względu na to, że region ten topnieje w zastraszająco szybkim tempie. Zdaniem naukowców, jeśli proces ten się utrzyma, poziom oceanów może podnieść się niebawem nawet o kilkadziesiąt centymetrów. A już dziś topniejące lodowce Antarktydy odpowiadają za co najmniej kilka procent globalnego wzrostu poziomu mórz.

Najnowsze doniesienia dotyczące Antarktydy nie są zbyt optymistyczne. Jak informuje BBC, w pobliżu Halley Research Station – brytyjskiej całorocznej stacji polarnej znajdującej się na Morzu Weddella – od lodowca szelfowego oderwała się góra lodowa o powierzchni 380 kilometrów kwadratowych. Jej wielkość porównać można więc do powierzchni Krakowa.

Góra lodowa o wielkości 380 kilometrów kwadratowych to już trzecia, która w ciągu ostatnich trzech lat oderwała się od lodowca szelfowego Brunt, znajdującego się w pobliżu brytyjskiej stacji badawczej Halley. Ostatnio miało to miejsce w 2023 roku – góra lodowa, która oddzieliła się wówczas od lodowca szelfowego Brunta miała powierzchnię około 1,5 tys. kilometrów kwadratowych. W 2021 roku od lodowca oderwała się zaś góra lodowa o powierzchni 1270 km kwadratowych – to wielkość porównywalna z aglomeracją Londynu czy Paryża. Góra, która oderwała się teraz jest więc najmniejszą z nich, co nie oznacza, że jest mała.